Η Μελάνια Τραμπ φοράει μάσκα και προτρέπει τους Αμερικανούς να κάνουν το ίδιο

Στην μάχη της χρήσης μάσκας εν μέσω της πανδημίας του κορoνοϊού όπως συστήνουν οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ρίχτηκε η Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δεν αρκέστηκε, μάλιστα, μόνο στο να αναρτήσει ένα βίντεο με την ίδια να προτρέπει τους Αμερικανούς να φορούν μάσκα αλλά φόρεσε και φωτογραφήθηκε να φορά και η ίδια μια.

Ο σύζυγός της και πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι ο ίδιος δεν θα φοράει μάσκα.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn

— Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020