Τόσα χρήματα έχασε ο Dan Bilzerian σε… 40 δευτερόλεπτα

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ διέλυσε προσφάτως τον Σερόνε στο UFC 246 σε μόλις 40 δευτερόλεπτα, υπογράφοντας τη δεύτερη γρηγορότερη νίκη στην καριέρα του.

Τι άλλο υπέγραψε; Ένα τεραστίων διαστάσεων χαμένο στοίχημα για τον «βασιλιά του Instagram», κατά κόσμο Dan Bilzerian!

Πριν τον αγώνα, ο Bilzerian είχε δείξει στα κοινωνικά μέσα έναν πελώριο σωρό μετρητών, τον οποίο πόνταρε στον «Cowboy».

«Βάζοντας μερικά ψιλά στον @cowboycerrone», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, δείχνοντας όλο χάρη και καμάρι το εντυπωσιακό ποσό.

Κι ενώ δεν προσδιόριζε το ποσό των μετρητών, το ίντερνετ υπολόγισε φυσικά τα λεφτά με βάση το μέγεθος των «τούβλων» και τα εκτίμησε στο 1 εκατ. δολάρια.

Okay the total for the money is: 6 layers, $2000 each set. Approx 20 sets down the line. times 4 rows. Plus adding the extra random stacks with the two random 5k stacks and 10k stack totals to be $1,024,000.

