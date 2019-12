Brian Tarantina: Βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα της κουζίνας του

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 60 χρόνων ο ηθοποιός Brian Tarantina ο οποίος πρωταγωνιστούσε στην κωμωδία «The Marvelous Mrs. Maisel».

Σύμφωνα με το TMZ, o θάνατός του προήλθε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ενώ όπως αναμεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσε, ο Brian Tarantina εντοπίστηκε νεκρός στο πάτωμα της κουζίνας του.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού προχώρησε σε δήλωσή και ανέφερε ότι ο Brian Tarantina τον τελευταίο καιρό ήταν «άρρωστος» και πως: «Είχε νοσηλευτεί πρόσφατα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του».

The Gaslight won’t be the same without you. Thank you Brian Tarantina for sharing in all of the laughs. Sending love to his family and friends in this difficult time. pic.twitter.com/J1R1ijF3tE

— The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) November 2, 2019