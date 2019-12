Marie Fredriksson: Η τεράστια μάχη με τον καρκίνο και η οικογενειακή τραγωδία που τη σημάδεψε

Η διάσημη τραγουδίστρια Marie Fredriksson (Μαρί Φρέντρικσον) των Roxette, έγινε γνωστό σήμερα 10 Δεκεμβρίου ότι πέθανε το πρωινό της Δευτέρας, μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια που κατάφερε να σημαδέψει νέους της γενιάς των '80 και των '90 είχε διαγνωστεί με όγκο στο κεφάλι το 2002. Η αποκάλυψη έγινε όταν πήγε για τζόκινγκ με τον άντρα της Mikael Bolyos. Ξαφνικά ενώ το ζευγάρι έτρεχε εκείνη κατέρρευσε.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι. Οι γιατροί της έδιναν 20% πιθανότητες να ζήσει και αμέσως προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση ώστε να της αφαιρέσουν τον όγκο.

Στη συνέχεια, η Marie Fredriksson υπεβλήθη σε χημειοθεραπείες για χρόνια. Αποτέλεσμα των θεραπειών ήταν να χάσει μερικώς την ακοή της, να σταματήσει να βλέπει από το ένα μάτι και να μην μπορεί να μιλάει για κάποιους μήνες.

Το 2005 μίλησε για την τεράστια περιπέτεια της υγείας της λέγοντας: Ήταν τρία πολύ δύσκολα χρόνια για μένα. Είμαι υγιής, δεν παίρνω καμία θεραπεία πλέον».

Η απώλεια της αδελφής της που τη σημάδεψε

Γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1958 σε ένα μικρό σουηδικό χωριό, ως το νεότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Στα 7 της χρόνια γνώρισε την οικογενειακή τραγωδία, όταν η 20χρονη αδερφή της σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ενώ πήγαινε να πάρει το φόρεμα των αρραβώνων της.

«Ήταν 20 χρονών, ελάχιστα τη θυμάμαι σήμερα. Αλλά θυμάμαι τη θλίψη, πώς η οικογένεια διαλύθηκε. Εντελώς. Μετά τον θάνατό της έπρεπε να φροντίζω μόνη τον εαυτό μου, ήμουν μόλις εφτά χρονών» είχε πει η Μαρί.

Πριν γίνει πασίγνωστη ακόμη και στη γενέτειρά της Σουηδία, ήταν μέλος πανκ συγκροτήματος, των Strul που το 1979 διοργάνωνε το δικό του μουσικό φεστιβάλ.

Οι Roxette εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '80 και απέκτησαν φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του '80 με το τραγούδι The Look από το άλμπουμ Look Sharp!. Στη συνέχεια το συγκρότημα κυκλοφόρησε album και single charts, σε ολόκληρο τον κόσμο, που περιείχαν τραγούδια που έγιναν τρομερές επιτυχίες, όπως It Must Have Been Love, Listen To Your Heart.

Οι Roxette έχουν πουλήσει συνολικά πάνω από 75 εκατομμύρια albums. Για μια περίοδο τεσσάρων χρόνων, στη δεκαετία του '90, δεν έφυγαν ποτέ από τον πίνακα των 100 πιο hot τραγουδιών του Billboard.

Το συγκρότημα που αποτέλεσε σταθμό στο μουσικό στερέωμα της ποπ αποτελούνταν από την Marie Fredriksson και τον Per Gessle. Το 2011 είχαν έλθει και στην Αθήνα για συναυλία.