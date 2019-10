Αποκαλύψεις «φωτιά» για την Τζάκι Κένεντι: «Δεν ξέρω αν αγάπησε στ’ αλήθεια τον Ωνάση»

Νέες αποκαλύψεις για τον γάμο της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, οι αποκαλύψεις έγιναν από μία πολύ καλή φίλη της Τζάκι Κένεντι.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδοποιός Κάρλι Σάιμον έγραψε μία αυτοβιογραφία με τίτλο «Touched by the Sun: My Friendship With Jackie» και παραδέχεται ότι της πήρε αρκετά χρόνια για να μιλήσει δημόσια για τη φιλία της με τη Τζάκι Κένεντι.

Η συγγραφέας γράφει μέσα στο βιβλίο ότι ο γιος της Τζάκι, ο Τζον Φ. Κένεντι τζούνιορ, ήταν αυτός που της τη σύστησε στο Martha’s Vineyard, το 1983. Οι δύο γυναίκες ανέπτυξαν μια πολύ στενή φιλία που διατηρήθηκε ως το θάνατο της Τζάκι, το 1994, σε ηλικία 64 ετών.

Ο γάμος με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε εξομολογηθεί, μεταξύ άλλων, στη Σάιμον πως είχε μεγάλη ανάγκη από κάποιου είδους προστασία και ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε τη δυνατότητα να την προσφέρει σ' εκείνη και στην οικογένειά της.

Έτσι, παντρεύτηκαν το 1968, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Κένεντι το 1963. Εκείνη ήταν 39 ετών και εκείνος 62. Οι καλεσμένοι ήταν ελάχιστοι και είχαν φτάσει την προηγούμενη ημέρα στο νησάκι του Σκορπιού στο Ιόνιο.

«Χρειαζόμουν αυτή την προστασία για τα παιδιά μου, την Καρολίν και τον Τζον. Αυτή είναι η έμφυτη τάση της γυναίκας - να προστατεύει τα παιδιά της με κάθε τρόπο».

«Μου είπε ότι ήταν πολύ σέξι. Της τραγουδούσε στο γιοτ του την πήγαινε σε υπέροχα μέρη για να κάνουν έρωτα», θυμάται η Σάιμον. «Ήξερε ότι το να τον παντρευτεί ήταν μια κίνηση "κακού κοριτσιού". Της άρεσε να είναι άτακτη. Στην πραγματικότητα δεν κατάλαβα ποτέ αν το έκανε από πείσμα ή επειδή τον αγαπούσε στ' αλήθεια».

Το άρωμα του Ωνάση πρόδιδε τις απιστίες του

Όλα άλλαξαν όταν ο Έλληνας μεγιστάνας τη βαρέθηκε και αναζήτησε ξανά καταφύγιο στα χέρια της Μαρίας Κάλλας, που για πολλούς ήταν και ο έρωτας της ζωής του.

Ο Ωνάσης έλεγε στην Τζάκι Κένεντι ότι έπρεπε να ταξιδέψει στην Αγγλία για επισκέψεις σε ναυπηγία όμως το άρωμα του τον πρόδιδε και εκείνη γνώριζε ότι της έλεγε ψέμματα.

«Αν θα τον συναντούσε στο αεροδρόμιο θα την έβαζε τότε. Πιστεύω ότι ήθελε να μου δείξει ότι δεν ήμουν τα πάντα για εκείνον» και είχε προσθέσει: «δεν ήθελε να με παρατήσει τελείως ελπίζοντας ότι θα γινόμουν η ιδανική σύζυγος που ήλπιζε ότι είχε παντρευτεί».