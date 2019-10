Εκστρατεία στο Twitter για να μείνει η ποπ σταρ Lorde εκτός φυλακής

Όλα ξεκίνησαν με ένα σχέδιο του αντιπολιτευόμενου κόμματος της Νέας Ζηλανδίας που προβλέπει την επιβολή προστίμου για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Τελικά προέκυψε ιδιόμορφη εκστρατεία για να παραμείνει εκτός φυλακής η ποπ σταρ Lorde, η οποία σταμάτησε το σχολείο προτού αποφοιτήσει.

Την περασμένη εβδομάδα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Νέα Ζηλανδία μετέδωσαν ότι το Εθνικό Κόμμα της αντιπολίτευσης εξετάζει να επιβάλει πρόστιμο ύψους 3.000 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας στους γονείς των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αν κερδίσει τις εκλογές το επόμενο έτος. Το πρόστιμο θα ισχύει για τους γονείς μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Lorde rides the subway because the New Zealand government suspended her license until she pays her fine#FreeLORDE pic.twitter.com/FrPCrEuoFG — Lord(e) (@ForMelodrama) 8 Οκτωβρίου 2019

Επί του παρόντος στη Νέα Ζηλανδία είναι νόμιμο να εγκαταλείψει ένας μαθητής το Λύκειο σε ηλικία 16 ετών.

Η πρόταση σχολιάστηκε ευρέως ως πολύ αυστηρή και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατάρτισαν λίστες επιτυχημένων Νεοζηλανδών που εγκατέλειψαν το σχολείο νωρίς, συμπεριλαμβανομένης της τραγουδίστριας Lorde, της χορογράφου Παρί Γκέμπελ που συνεργάζεται με τους Ριάνα και Τζάστιν Μπίμπερ και ακόμη την αντιπρόεδρο του Εθνικού Κόμματος, Πόλα Μπένετ.

Lorde saved us and the music industry with Melodrama. It is our turn to save Lorde. #FreeLORDE pic.twitter.com/Whfl9K1ijH — Lord(e) (@ForMelodrama) 8 Οκτωβρίου 2019

Η Lorde ήταν μαθήτρια σε Λύκειο του Όκλαντ μέχρι το 2013, όταν εγκατέλειψε το σχολείο για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία της στη μουσική.

Η αναφορά του ονόματος της Lorde προκάλεσε πλήθος από παθιασμένα memes, στα οποία εκφράζεται η ανησυχία ότι η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια θα μπορούσε να βρεθεί στη φυλακή ή να κληθεί να καταβάλει ένα βαρύ πρόστιμο επειδή εγκατέλειψε το σχολείο.

Κανένα από αυτά δεν θα συμβεί, καθώς οι θαυμαστές της ποπ σταρ ξεκίνησαν μαζική εκστρατεία στο Twitter για να κρατήσουν τη Lorde εκτός φυλακής και εντός του στούντιο ηχογράφησης με το hashtag #freeLORDE.

#FreeLORDE lorde stans storming mt eden prison to break her out so she can complete her third album pic.twitter.com/DKJd2iiM0x — peppa pig stan ???????? (@dyslexicdemons) 9 Οκτωβρίου 2019

Η Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών μεταξύ των χωρών -μελών του ΟΟΣΑ με περισσότερα από 250.000 παιδιά να μην έχουν παρακολουθήσει τακτικά τα μαθήματα στο σχολείο τον περασμένο χρόνο.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Τζασίντα Άρντερν έχει δηλώσει ότι δεν συμφωνεί με την πολιτική του Εθνικού Κόμματος για τους μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο και ότι οι οικογένειες που αγωνίζονται για να παρακολουθούν τα παιδιά τους μαθήματα χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.