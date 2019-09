«Συγγνώμη» της Sinead O’ Connor για «ρατσιστικό» σχόλιό της

Η διάσημη τραγουδίστρια Sinead O’Connor απολογήθηκε για μία «ρατσιστική» αναφορά της, όταν είχε πει πως δεν θέλει ποτέ ξανά να περάσει χρόνο με λευκούς ανθρώπους.

Εξήγησε πως ήταν «θυμωμένη και όχι καλά» όταν έκανε το «ρατσιστικό» σχόλιο, τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε σειρά μηνυμάτων της στο Twitter, η 51χρονη- που κατέκτησε για πάντα τη δημοσιότητα το 1990 με το «Nothing Compares 2U» αποκάλεσε «αηδιαστικούς όλους τους μη μουσουλμάνοτυς και επέκρινε τους χριστιανούς και τους Εβραίους θεολόγους.

Έπειτα από εμφάνισή της στο ιρλανδικό «The Late Late Show», το Σαββατοκύριακο, εξήγησε στους followers της πως τα σχόλια αυτά δεν ήταν αληθινά ούτε τότε ούτε τώρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Independent, η O’ Connor, που πέρσι άλλαξε το όνομά της σε Shuhada’ Davitt, έχοντας ασπαστεί το Ισλάμ, απέδωσε τα σχόλιά της στην «ισλαμοφοβία» με την οποία τη φόρτωσαν. «Λυπάμαι για το κακό που προκάλεσα. Ήταν ένα από τα πολλά τρελά tweet μου».

As regards to remarks I made while angry and unwell, about white people... they were not true at the time and they are not true now. I was triggered as a result of islamophobia dumped on me. I apologize for hurt caused. That was one of many crazy tweets lord knows

