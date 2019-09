Πρώτη μέρα στο σχολείο για την πριγκίπισσα Σάρλοτ με νάζια και ντροπές

Πρώτη μέρα για το σχολείο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με την πριγκίπισσα Σάρλοτ να κερδίζει τις εντυπώσεις με τα νάζια της.

Τα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ πήγαν στο σχολείο κρατώντας τα χέρια των γονιών τους ενώ η 4χρονη Σάρλοτ έμοιαζε στην αρχή να ντρέπεται και να κρύβεται πίσω από το φόρεμα της μαμάς της.

Δεν άργησε, ωστόσο, να χαλαρώσει και τότε οι γκριμάτσες αλλά και οι χαιρετισμοί δεν έλειψαν. Δίπλα της ο πρίγκιπας Τζορτζ χαλαρός και χαμογελαστός όπως πάντα.

Η διευθύντρια του σχολείου τους υποδέχθηκε και αφού χαιρέτισε τη νέα μαθήτρια τη συνόδευσε στο σχολείο. Η μικρή πριγκίπισσα θα αποκαλείται από τους συμμαθητές της και το προσωπικό του σχολείου ως Charlotte Cambridge.

