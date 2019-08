Το βλέμμα του... έρωτα της Μελάνια Τραμπ στον Τζάστιν Τριντό που πυροδότησε σχόλια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ετοιμάζεται να δώσει ένα φιλί στον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό την ώρα της οικογενειακής φωτογραφίας στη Σύνοδο της G7. Δίπλα τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που στο στιγμιότυπο κοιτά χαμηλά και μοιάζει… σκεπτικός.

Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να ξεκινήσει η συζήτηση στα social media, ενώ δημιουργήθηκε και ένα hashtag, το #MelaniaLovesTrudeau.

Θέμα της συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο… έρωτας της Μελάνια για τον γοητευτικό καναδό πρωθυπουργό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισαν και πάλι τα σχόλια για τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του.

Can you blame her? #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/qtcgYrLuBg

— Lexi (@mockingseagulls) 26 Αυγούστου 2019