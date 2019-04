Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ως νέος «Τζέιμς Μπόντ»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν είναι το είδος του μελλοντικού βασιλιά που κάθεται στο περιθώριο γράφοντας επικριτικά σχόλια μέσω Twitter για τις κορυφαίες υπηρεσίες που κρατούν τη χώρα του ασφαλή. Ο δούκας του Κέιμπριτζ είναι άνθρωπος της δράσης.

Πρόσφατα μάλιστα πέρασε τρεις εβδομάδες δουλεύοντας με τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, προκειμένου να καταλάβει πώς λειτουργούν, αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού W.

Η πληροφορία ανακοινώθηκε από το Παλάτι του Κένσινγκτον μέσω Twitter μαζί με φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ στα γραφεία του Αρχηγείου Επικοινωνιών της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (GCHQ), ενός από τους τρεις οργανισμούς που εξερεύνησε. Σύμφωνα με το tweet, πέρασε επίσης χρόνο με στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SIS), γνωστής και ως MI6 και της Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας και Ασφάλειας MI5.

The Duke of Cambridge recently concluded a three week attachment to MI5, MI6, and @GCHQ, as the three security services continue their vital work both at home and abroad to keep our people and our allies’ safe. pic.twitter.com/vXFcsbFgk5

