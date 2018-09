Αυτό είναι το πιο ακριβό ουίσκι στον κόσμο

Το ιλιγγιώδες ποσό των 872.000 ευρώ (1,01 εκατ. δολάρια) αγγίζει η τιμή του ακριβότερου ουίσκι που πουλήθηκε ποτέ, μιας φιάλης Macallan 60 ετών.

Το πανάκριβο «νερό της φωτιάς» δημοπρατήθηκε από τον οίκο Bonhams στο Χονγκ Κονγκ τον Μάιο του 2018 και φέρει ετικέτα από τον Peter Blake, τον γνωστό βρετανό καλλιτέχνη που έφτιαξε το εξώφυλλο του δίσκου «Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band» των Beatles.

Το ρεκόρ ωστόσο διάρκεσε για πολύ λιγότερο απ’ όσο υπολόγιζε ο συλλέκτης καθώς λίγες ώρες αργότερα στην ίδια δημοπρασία ένα δεύτερο μπουκάλι Macallan 1926 έπιασε 950.000 ευρώ (1,1 εκατ. δολάρια). Η φιάλη φέρει την υπογραφή του ιταλού καλλιτέχνη Valerio Adami, που σχεδίασε την ετικέτα.

This super rare bottle of 60-year-old Macallan whisky just sold for $1.01 million at auction (twice the highest estimate). That's about $60,000 a glass. https://t.co/Z2bxNs0vFd pic.twitter.com/DAESg5mLqy

— Kim Bhasin (@KimBhasin) 18 Μαΐου 2018