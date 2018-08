Ο Στίβι Γουόντερ απέτισε φόρο τιμής σε Αρίθα Φράνκλιν και Τζον Μακέιν

Ο Στίβι Γουόντερ απέτισε φόρο τιμής στην Αρίθα Φράνκλιν και τον Τζον Μακέιν στη διάρκεια του σόου του το περασμένο Σάββατο στο Ατλάντικ Σίτι, στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι μια συναισθηματική στιγμή για μένα, καθώς πενθώ την απώλεια της Αρίθα, αλλά γιορτάζω μαζί σας το μεγαλείο της μουσικής της» είπε στο κοινό αναφερόμενος στον θάνατο της «βασίλισσας της σόουλ».

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός πληροφορήθηκε τον θάνατο του γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της συναυλίας και προτού τραγουδήσει το «Just the Way You Are» του Μπίλι Τζόελ είπε σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων:

«Ήθελα να τον δω πριν εγκαταλείψει αυτόν τον πλανήτη... Δεν είχα την ευκαιρία. Γνώριζε ότι η συμπόνια δεν αφορούσε κανένα πολιτικό κόμμα. Ότι ήταν η αγάπη για τους ανθρώπους, όπως ακριβώς είναι. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του».