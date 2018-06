Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης υποβλήθηκε πριν λίγες ημέρες σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική του στήλη για να αντιμετωπίσει πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Ο αγαπημένος ηθοποιός είναι καλύτερα ενώ δημοσίευσε στο Instagram την πρώτη του φωτογραφία μετά το χειρουργείο.

«Όλα καλά καλημέρααααα πάμε για αλλά !!!!!! #there is no easy way» έγραψε στη λεζάντα κάτω από την φωτογραφία.