Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διαχείριση του χαμού της μητέρας της στάθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στο Mega, παίρνοντας πάσα από τις τοποθετήσεις του Νίκου Μουτσινά στη Νάντια Μπουλέ για το «μηδενιστικό πένθος». Η παρουσιάστρια εξήγησε πως η παρουσία των παιδιών της και οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις λειτούργησαν ως αποτρεπτικός παράγοντας στο να αφεθεί συναισθηματικά εκείνη την περίοδο.

«Εμένα με προβλημάτισε πολύ αυτό που είπε για το μηδενιστικό πένθος» ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, αναλύοντας τη δική της εμπειρία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βίωσε την απώλεια:

«Για την απώλεια της μητέρας του και πώς εκεί μπήκε σε μια συνθήκη του τύπου “ήθελα να τα μηδενίσω όλα και έλεγα τώρα θα κάτσεις και θα θα ζήσεις αυτό το μηδενιστικό πένθος”. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι στην απώλεια της μαμάς μου, επειδή είχα δύο παιδιά πίσω και δεν είχα το περιθώριο του πένθους άνετα, αυτό είναι μία πολυτέλεια. Δηλαδή νομίζω ότι στο πένθος το χρειάζεσαι κιόλας. Δηλαδή χρειάζεσαι και να πέσεις, γιατί μετά το παίρνεις σε μικρές δόσεις συνεχώς, συνεχώς, συνεχώς» συμπλήρωσε.

Το διαζύγιο, η υποκρισία απέναντι στα παιδιά και η ψυχοθεραπεία

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στη συναισθηματική πίεση που δέχτηκε λόγω των παράλληλων αλλαγών στη προσωπική της ζωή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης.

«Σας λέω τώρα εγώ πώς το έζησα και μάλιστα επειδή είχα μόλις χωρίσει, οπότε είχα και δύο τρεις μέρες που ήμουν μόνη μου χωρίς τα παιδιά, που εκεί βούλιαζα πολύ περισσότερο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν χρειαζόταν να παίξω θέατρο. Στα παιδιά μου προσπαθούσα να δείχνω δυνατή. Το να μην έχεις αυτή την υποχρέωση και να μπορέσεις να βιώσεις το πένθος σου, θεωρώ ότι είναι δώρο σε τέτοιες περιπτώσεις», εξομολογήθηκε, επισημαίνοντας το μέγεθος του πλήγματος:

«Θέλω να πω τόσο βαθιάς πυρηνικής αλλαγής στη ζωή σου που χάνεις τη μητέρα σου, που για κάθε άνθρωπο αυτό είναι βαρύ και δύσκολο και πολύ ριζικό. Εγώ αντιστάθηκα στο πένθος πάρα πολύ, δηλαδή ότι δεν με παίρνει να πενθήσω»

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Σίσσυ Χρηστίδου υπογράμμισε τις συνέπειες που έχει η καταπίεση των συναισθημάτων στην ψυχική υγεία.

«Θα ζήσεις όλη σου τη ζωή με αυτή την απώλεια. Για μένα πρέπει να το αφήσεις να εκδηλωθεί. Και το κατάλαβα και εγώ μέσα από την ψυχοθεραπεία αυτό, γιατί είχα τρομερή αντίσταση στο να το αφήσω. Ότι δεν με παίρνει, δεν με παίρνει. Έχω το διαζύγιο, έχω τα παιδιά. Τα παιδιά είναι μικρά, τόσες δουλειές, υποχρεώσεις. Δε με παίρνει να μπω σε αυτό και τελικά αυτό σου σκάει, παιδιά», κατέληξε η παρουσιάστρια.