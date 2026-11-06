Η Μαρία Μαζωνάκη επέλεξε δύο στίχους για να εκφράσει όσα αισθάνεται μετά την απώλεια του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη. Η νέα της ανάρτηση στο Instagram, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει μια μαύρη εικόνα και λόγια από το τραγούδι «Πού να ’σαι τώρα» της Θεοδοσίας Τσάτσου.

«Πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης, συνοδεύοντας τα λόγια με ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.

Η αδελφή του τραγουδιστή επιλέγει συχνά τη μουσική και σύντομα μηνύματα για τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον θάνατό του στις 9 Σεπτεμβρίου. Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις της έχει χρησιμοποιήσει στίχους τραγουδιών, αλλά και φράσεις που αναφέρονται στην απουσία ενός αγαπημένου προσώπου.

Η συγκεκριμένη επιλογή ανήκει στο τραγούδι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Πού να ’σαι τώρα», με τους στίχους του να αποτελούν το περιεχόμενο της τελευταίας της δημοσίευσης.