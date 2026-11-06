Για την πολυετή κόντρα του με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στο Χόλιγουντ, μίλησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τη σχέση τους. Ο 80χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια για να αφήσουν πίσω τους την έντονη αντιπαλότητα που τους χώριζε, ενώ αποκάλυψε και το γεγονός που τους οδήγησε τελικά στη συμφιλίωση.

Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Entertainment», ο πρωταγωνιστής του «Rocky» και του «Rambo» παραδέχτηκε ότι η σχέση τους ήταν τόσο τεταμένη, ώστε δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν ούτε σε δημόσιες εκδηλώσεις. «Δεν μπορούσαμε να ανεβούμε στην ίδια σκηνή για να κάνουμε μια παρουσίαση ή να εκφωνήσουμε μια ομιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτό συνέβαινε ακόμη και την περίοδο που συμμετείχαν και οι δύο στην επιχειρηματική δραστηριότητα της αλυσίδας εστιατορίων Planet Hollywood.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δύο σταρ κυριαρχούσαν στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, με τον Σταλόνε να γνωρίζει τεράστια επιτυχία μέσα από τις ταινίες «Rocky» και «Rambo» και τον Σβαρτσενέγκερ να κατακτά το κοινό με τον «Εξολοθρευτή», το «Predator» και το «Commando». Ο ανταγωνισμός τους, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στις εισπράξεις, καθώς ο καθένας προσπαθούσε διαρκώς να ξεπεράσει τον άλλον.

Sylvester Stallone says decadeslong row with Arnold Schwarzenegger ended when action star rival turned to politics https://t.co/RCn8VLYHde — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2026

Η συνάντηση που έβαλε τέλος σε 20 χρόνια αντιπαλότητας

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιέγραψε την κόντρα τους ως ιδιαίτερα έντονη, παραδεχόμενος μάλιστα ότι σε έναν βαθμό την απολάμβανε. Όπως εξήγησε, όσο περισσότερο προκαλούσε ο ένας τον άλλον, τόσο μεγαλύτερη γινόταν η επιθυμία τους να δημιουργήσουν ακόμη πιο εντυπωσιακές ταινίες δράσης.

«Ήταν πολύ έντονο, πιστέψτε με, και το απολάμβανα. Γιατί όσο περισσότερο τον εξόργιζα και όσο περισσότερο με εξόργιζε εκείνος, τόσο περισσότερο παλεύαμε για να κάνουμε την επόμενη ταινία δράσης μεγαλύτερη από τη ζωή, πιο θορυβώδη, με περισσότερους νεκρούς και καλύτερες τοποθεσίες. Όλο αυτό συνέχιζε να ανεβάζει τον πήχη», ανέφερε.

Μάλιστα, η αντιπαλότητά τους είχε επηρεάσει ακόμη και πιθανές συνεργασίες. Σύμφωνα με τον Σταλόνε, οι δύο ηθοποιοί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν να συμμετάσχουν σε μια ταινία του αείμνηστου σκηνοθέτη Τζον Χιουζ, στην οποία θα υποδύονταν δύο γείτονες.

Η κατάσταση άλλαξε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική, διεκδικώντας τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας. Η απομάκρυνσή του από τον κινηματογράφο έκανε τον Σταλόνε να συνειδητοποιήσει ότι ο μεταξύ τους ανταγωνισμός δεν είχε πλέον λόγο ύπαρξης. «Είπα: “Αρκετά με αυτό”. Δεν είμαστε πια ανταγωνιστές. Εκείνος δεν έκανε πλέον ταινίες», εξήγησε.

Η οριστική συμφιλίωση ήρθε όταν οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία σε ένα κατάστημα πώλησης πούρων. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θυμήθηκε ότι ευχαρίστησε τον πρώην αντίπαλό του για τον τρόπο με τον οποίο τον είχε ωθήσει να εξελιχθεί επαγγελματικά. «Σε ευχαριστώ πολύ που με ξύπνησες, που άναψες μια φωτιά μέσα μου», του είπε, με τον Σβαρτσενέγκερ να παραδέχεται ότι αισθανόταν ακριβώς το ίδιο.

Από τότε, οι δύο θρύλοι των ταινιών δράσης έχουν αφήσει οριστικά πίσω τους την κόντρα και έχουν συνεργαστεί σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές, μετατρέποντας μια από τις πιο γνωστές αντιπαλότητες του Χόλιγουντ σε μια μακροχρόνια φιλία.