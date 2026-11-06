Μια ιδιαίτερη επίσκεψη δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο υπουργείο Υγείας, με αφορμή τα 54α γενέθλιά του. Ο Γιώργος Τσαλίκης βρέθηκε στο γραφείο του υπουργού για να του ευχηθεί από κοντά, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την ανταπόκρισή του σε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορούσε μια οικογένεια.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία τους, τονίζοντας ότι η σχέση τους δεν επηρεάζεται από πολιτικές διαφορές. Παράλληλα, θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια για την υποστήριξη που, όπως υποστήριξε, του παρείχε όταν του ζήτησε βοήθεια για μια δύσκολη υπόθεση.

«Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτικής, αλλά όταν χρειάστηκε και όποτε χρειάστηκε ήσουν δίπλα μας. Οπότε θέλω να σου πω χρόνια πολλά, υπουργέ μου καλέ. Και να πω σε ευχαριστώ γιατί πρώτη φορά ζήτησα κάτι για μια οικογένεια με τεράστιο θέμα, και μπήκες μπροστά», ανέφερε ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο υπουργός Υγείας, ακούγοντας τα λόγια του τραγουδιστή, αρκέστηκε να απαντήσει: «Είναι το καθήκον μας και η δουλειά μας».

Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε τη συνάντηση στο Χ σημειώνοντας: «Τυχαία βρέθηκε ο φίλος μου Γιώργος Τσαλίκης στο Υπουργείο Υγείας για θέμα του Υπουργείου και μου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά! Ευχαριστώ Γιώργο μου».