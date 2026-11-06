Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Τζέσικα Τσαστέιν στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Heartland», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Metrograph της Νέας Υόρκης.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, όχι μόνο με την κομψή της εμφάνιση, αλλά κυρίως με τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της.

Η 49χρονη σταρ επέλεξε ένα μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μια εντυπωσιακή ασημένια ζώνη, μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε, όπως αναφέρει η Daily Mail, ήταν το νέο της χτένισμα, καθώς αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της, υιοθετώντας ένα πλατινέ ξανθό καρέ με απαλούς κυματισμούς.

Jessica Chastain turns heads in a plunging minidress and shows off her new blonde bob as she arrives at the Heartland premiere in New York https://t.co/3DMD6DQpWM — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2026

Γιατί αποφάσισε να αποχωριστεί τα κόκκινα μαλλιά της

Η Τζέσικα Τσαστέιν είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο της χρώμα τον περασμένο μήνα, στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση προέκυψε έπειτα από τα γυρίσματα της σειράς «The Off Weeks». Για τις ανάγκες του ρόλου της φορούσε επί τρεις μήνες μια ξανθιά περούκα και τελικά αποφάσισε να δοκιμάσει το χρώμα και στα πραγματικά της μαλλιά.

«Έχει πλάκα να είσαι ξανθιά», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι έχει παρατηρήσει μια διαφορά στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Όπως ανέφερε, όταν ήταν κοκκινομάλλα μπορούσε να είναι πιο δυναμική και αιχμηρή, ενώ τώρα αισθάνεται ότι οι γύρω της περιμένουν να είναι πιο ήπια και διακριτική.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι ήταν η πρώτη φορά που έβαψε πραγματικά τα μαλλιά της, καθώς στο παρελθόν φοβόταν μήπως τα καταστρέψει. Παρότι είχε εμφανιστεί ξανθιά και στο Met Gala του 2023, εκείνη τη φορά είχε επιλέξει περούκα.

Όσο για τη νέα της ταινία «Heartland», η Τζέσικα Τσαστέιν υποδύεται τη Μίστι Τζόουνς, μια πρώην διάσημη τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, η οποία επιστρέφει από την απομόνωση για να ερευνήσει την εξαφάνιση της ανιψιάς της. Η αναζήτησή της θα τη φέρει αντιμέτωπη τόσο με το παρελθόν της όσο και με τη σκοτεινή πλευρά της μουσικής βιομηχανίας του Νάσβιλ.