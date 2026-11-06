Η κατεδάφιση του σπιτιού όπου έζησε τη δεκαετία του ’80 ο Σωτήρης Μουστάκας, στα Βριλήσσια, προκάλεσε συγκίνηση στους κατοίκους της περιοχής. Το ακίνητο κατεδαφίστηκε, με φωτογραφία από τις εργασίες να δημοσιεύεται στο Facebook και να συγκεντρώνει δεκάδες σχόλια.

Κάτω από την ανάρτηση, αρκετοί κάτοικοι μοιράστηκαν προσωπικές αναμνήσεις από τον αγαπημένο ηθοποιό και τη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου. Άλλοι θυμήθηκαν ότι τους άνοιγαν την πόρτα για να πουν τα κάλαντα, ενώ κάποιοι περιέγραψαν τον Σωτήρη Μουστάκα να πηγαίνει με τις πιτζάμες στον φούρνο της γειτονιάς.

Στο συγκεκριμένο σπίτι ο Σωτήρης Μουστάκας έζησε σημαντικές οικογενειακές στιγμές, καθώς εκεί κατοικούσε την περίοδο που απέκτησε την κόρη του, Αλεξία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, πάντως, ο σπουδαίος ηθοποιός είχε μετακομίσει στον Γέρακα. Η κατεδάφιση του παλιού σπιτιού ξύπνησε μνήμες μιας άλλης εποχής για όσους τον είχαν γνωρίσει από κοντά.