Για τις σημαντικές αλλαγές που έχει κάνει στον τρόπο ζωής του, αλλά και για το πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε να κόψει οριστικά το κάπνισμα, μίλησε ο Μέμος Μπεγνής στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι για δύο δεκαετίες ήταν φανατικός καπνιστής, μέχρι που μια προειδοποίηση του γιατρού του σχετικά με τις φωνητικές του χορδές τον έκανε να αλλάξει συνήθειες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφασή του να βγάλει από την καθημερινότητά του τη ζάχαρη και το αλκοόλ.

«Τους τελευταίους μήνες έχω κόψει τη ζάχαρη τελείως. Έχω κόψει το να πίνω, που δεν πίνω, αλλά ακόμα και ένα ποτήρι κρασί. Έχω να πιω αλκοόλ πάρα πολύ καιρό. Δεν καπνίζω. Κάπνιζα πάρα πoλύ στο παρελθόν, ήταν η μόνη μου κατάχρηση. Επί είκοσι χρόνια κάπνιζα δύο πακέτα την ημέρα σχεδόν. Το είχα παρακάνει», ανέφερε αρχικά.

«Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται και στο τσιγάρο. Μου είπε ότι αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι ηθοποιός θα πρέπει να κόψω το τσιγάρο», πρόσθεσε στη συνέχεια.