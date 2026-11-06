Για τη σχέση της με τον Απόστολο Λύτρα και τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν μίλησε η σύντροφός του, Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η ίδια αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον γνωστό ποινικολόγο, αποκαλύπτοντας τι ήταν αυτό που την κέρδισε από την πρώτη στιγμή.

Όπως είπε, η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινής παρέας, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, απάντησε: «Θα μπορούσε να το πει κανείς κι έτσι».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα στοιχεία του χαρακτήρα του που την έχουν γοητεύσει, ανέφερε: «Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή και ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω πολύ τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ ότι θα ήθελαν πολλές γυναίκες να είναι στη θέση μου».

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς ένιωσε όταν ο Απόστολος Λύτρας την παρακολούθησε να περπατά στην πασαρέλα, η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη απάντησε χαμογελώντας: «Ένιωσα όμορφα».

Τέλος, η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη ξεκαθάρισε ότι δεν εστιάζει στο παρελθόν του Απόστολου Λύτρα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο της συμπεριφέρεται ο ίδιος και στη σχέση που έχουν αναπτύξει.