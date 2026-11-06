Για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας του εκπομπής στο OPEN, αλλά και για την αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου σε πρόσφατες δηλώσεις του, μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε στην προετοιμασία της εκπομπής, ξεκαθαρίζοντας πως η ημερομηνία έναρξης εξαρτάται από το κανάλι, ενώ σχολίασε με τον δικό του τρόπο τη στάση της πρώην συνεργάτιδάς του.

«Δεν ξέρω πότε θα κάνει πρεμιέρα η εκπομπή στο OPEN. Eγώ στο μυαλό μου τα έχω όλα σχεδόν έτοιμα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα του καναλιού», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Για την αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε: «Δεν ξέρω. Άμα δεν την αφορά, δεν την αφορά. Λογικό είναι, εμένα δεν με ενοχλεί. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Οι απαντήσεις και οι πράξεις ορίζουν εμάς που τις κάνουμε. Ελεύθερη είναι να απαντήσει ό,τι θέλει», κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.