Για την απόφασή της να μείνει μόνη, έπειτα από πολλά χρόνια που βρισκόταν σχεδόν διαρκώς σε σχέση, μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Μάνο Καμακάρη για το «Madwalk vidcast 2026». Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι διανύει μια περίοδο κατά την οποία απολαμβάνει την ανεξαρτησία της, εξηγώντας παράλληλα γιατί στο παρελθόν ένιωθε ότι οι σχέσεις περιόριζαν την ελευθερία της.

«Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο και να μη χρειάζεται να πεις ψέματα ότι “δεν έχω, είμαι μόνη μου” και να είσαι στα αλήθεια. Είναι φανταστικό. Ήμουν πάντα σχεσάκιας, θεωρώ τον εαυτό μου συντροφικό άνθρωπο. Απλά έγκωσα. Τραβάμε λίγο εδώ μια κόκκινη γραμμή», ανέφερε αρχικά.

«Ανοιχτή στη ζωή είμαι, δεν το συζητώ. Αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά είμαι τέλεια μόνη μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το πω αυτό, γιατί ήμουν πάντα σε σχέση. Σχεδόν ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω υπάρξει μόνη παραπάνω από λίγους μήνες. Τώρα κοντεύω χρόνο», συμπλήρωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

«Εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μία σχέση»

Στην ερώτηση αν αυτή η περίοδος της έχει δώσει μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο που εκφράζεται, η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχτηκε: «Ναι, εκατό τοις εκατό. Γιατί κάπως σαν να εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μια σχέση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί».