Σε νέες αποκαλύψεις για όσα φέρεται να συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της θρυλικής έπαυλης του Playboy προχώρησε η Καρίσα Σάνον, πρώην Playmate και σύντροφος του Χιου Χέφνερ. Η 37χρονη σήμερα γυναίκα κατήγγειλε ότι ο εκλιπών ιδρυτής του περιοδικού πίεζε την ίδια και τη δίδυμη αδελφή της, Κριστίνα, να προχωρήσουν σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους, περιγράφοντας τις εμπειρίες τους ως «φρικτές».

Μιλώντας αποκλειστικά στο Page Six, η Καρίσα Σάνον επιβεβαίωσε τους πρόσφατους ισχυρισμούς της χήρας του Χιου Χέφνερ, Κρίσταλ Χάρις, σχετικά με τις απαιτήσεις του απέναντι στις δύο αδελφές, οι οποίες έζησαν στην πολυτελή έπαυλη του Λος Άντζελες από τα 18 έως τα 20 τους χρόνια.

«Προσπαθούσε να αναγκάσει εμένα και την αδελφή μου να κάνουμε σεξ μεταξύ μας», υποστήριξε, εξηγώντας ότι ο Χέφνερ επέμενε να τις βλέπει σε προσωπικές στιγμές.

Playboy’s Karissa Shannon lifts lid on Hugh Hefner’s alleged demands for incestuous sex with twin sister: ‘It was horrible’ https://t.co/b0QrgAvE5h https://t.co/E63I1QTzre — New York Post (@nypost) November 4, 2026

Η ίδια ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι εκείνη και η αδελφή της δεν είχαν ποτέ πραγματική σεξουαλική επαφή μεταξύ τους, αλλά προσποιούνταν ότι ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του. «Εγώ και η αδελφή μου δεν το κάναμε ποτέ πραγματικά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ποτέ δεν κάναμε αιμομικτικό σεξ. Προσποιούμασταν κάθε φορά και ήταν φρικτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μας έλεγε ότι αν αγαπούσαμε πραγματικά η μία την άλλη, θα το κάναμε»

Σύμφωνα με την Καρίσα Σάνον, ο Χιου Χέφνερ δεν αντιλαμβανόταν ότι οι δύο αδελφές προσποιούνταν και πίστευε πως όσα έβλεπε ήταν αληθινά. «Ήθελε να μας βλέπει να ερχόμαστε κοντά και μας έλεγε ότι αν αγαπούσαμε πραγματικά η μία την άλλη, θα το κάναμε», ισχυρίστηκε. Όπως εξήγησε, είχε συνεννοηθεί με την Κριστίνα να προσποιούνται, προκειμένου να αποφεύγουν τις πιέσεις του.

Η πρώην Playmate αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εμπειρίες της στην έπαυλη, υποστηρίζοντας ότι είχε βιώσει σεξουαλικές καταστάσεις τις οποίες η ίδια αντιλαμβανόταν ως κακοποίηση και βιασμό. Μάλιστα, είχε καταγγείλει στο παρελθόν ότι ο Χιου Χέφνερ τις είχε εξαναγκάσει σε ερωτική συνεύρεση μαζί του την ημέρα των 19ων γενεθλίων τους. Η Κρίσταλ Χάρις, που υπήρξε σύζυγος του ιδρυτή του Playboy μέχρι τον θάνατό του το 2017, έχει επίσης περιγράψει δημόσια αντίστοιχες συμπεριφορές απέναντι στις δίδυμες αδελφές.

Η Καρίσα Σάνον αποκάλυψε ακόμη ότι συχνά σκεφτόταν τις δίδυμες Σάντι και Μάντι Μπέντλεϊ, οι οποίες είχαν ζήσει στην έπαυλη πριν από εκείνες, αναρωτώμενη εάν είχαν υποστεί παρόμοιες πιέσεις. Όπως είπε, όταν τις συνάντησε χρόνια αργότερα, της έδωσαν την εντύπωση ότι είχαν επηρεαστεί βαθιά από τις εμπειρίες τους. Η ίδια τόνισε πως όσα έζησε την έκαναν να αποφασίσει από νωρίς ότι δεν ήθελε να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον του Playboy.

Μετά την αποχώρησή τους από την έπαυλη, οι δύο αδελφές ασχολήθηκαν για αρκετά χρόνια με τη βιομηχανία πορνογραφικού περιεχομένου, μια επιλογή που σε προηγούμενες συνεντεύξεις τους είχαν περιγράψει ως τρόπο επιβίωσης. Ο Χιου Χέφνερ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2017, σε ηλικία 91 ετών, ενώ οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά του εξακολουθούν να έρχονται στη δημοσιότητα, σχεδόν μία δεκαετία μετά τον θάνατό του.