Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τη μητρότητα και τη σχέση με την κόρη της προχώρησε η Λένα Μαντά, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Status».

Η γνωστή συγγραφέας μίλησε για τις έντονες συγκρούσεις που είχε στο παρελθόν με την κόρη της, αποκαλύπτοντας ότι αυτές αποτέλεσαν την αφορμή για να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία το 2018. Παράλληλα, αναγνώρισε τα λάθη που έκανε ως μητέρα, παραδεχόμενη πως η ανάγκη της να προστατεύει και να ελέγχει τα παιδιά της είχε επηρεάσει τη μεταξύ τους σχέση.

«Κάνω ψυχοθεραπεία από το 2018. Την ξεκίνησα για άλλους λόγους, γιατί είχα μία πολύ συγκρουσιακή σχέση με την κόρη μου και ενώ εγώ της πρότεινα να πάει σε ψυχολόγο, γύρισε και μου είπε “σε ψυχολόγο να πας εσύ, εγώ είμαι μια χαρά”. Το σκέφτηκα και πήγα για να μάθω να συνεννοούμαι και να επικοινωνώ με την κόρη μου χωρίς συγκρούσεις. Τελικά βγήκαν τόσα πράγματα στην επιφάνεια, έλυσα πολλά θέματα. Έλυσα πολλά θέματα που είχα εγώ με τους γονείς μου», ανέφερε αρχικά.

«Υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια. Αυτό το λέω με το κριτήριο που έχω αποκτήσει με όσα έχω μάθει τώρα και έχω συνειδητοποιήσει. Όταν λέω χάλια, δεν ήμουν αδιάφορη μαμά, αλλά ήμουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή είχα φτάσει στο άλλο άκρο. Ήμουν πιεστική, υπερπροστατευτική, φούσκωνα τα παιδιά μου με ένα εκατομμύριο πρέπει. Βέβαια ούτε το άλλο άκρο είναι καλό, το “κάνε ό,τι γουστάρεις και δεν σε νοιάζει”. Πραγματικά ήθελα να προβλέπω δέκα βήματά τους μπροστά. Για μένα αυτό ήταν η φυσική μου κατάσταση. Ήθελα να το ελέγχω όλα, ακόμα και το πότε θα παντρευτούν και με ποιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκαίρως μπόρεσα να αναστρέψω την κατάσταση. Χαίρομαι και οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, ισότιμη σχέση», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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