Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε ο Άκης Δείξιμος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής θυμήθηκε ένα περιστατικό απιστίας που βίωσε την περίοδο που υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, περιγράφοντας τη στιγμή που έπιασε την τότε σύντροφό του με άλλον άνδρα, αλλά και την απόφασή του να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.

«Ήμουν φαντάρος και γύρισα από το στρατόπεδο λίγο νωρίτερα και όντως η τότε σύντροφός μου ήταν με κάποιον άλλον. Θυμάμαι ότι είχα παγώσει και ότι δεν είχα την ψυχραιμία να ανοίξω με κλειδί. Έσπασα την πόρτα και τους είδα και έγινε χαμός. Αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση και γελάμε μετά που τα σκεφτόμαστε, κάτι τέτοιο έγινε. Τη συγχώρησα, μετά από έναν χρόνο περίπου με απάτησε ξανά και μετά δεν τη συγχώρησα», σημείωσε χαρακτηριστικά.