Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάντιας Μπουλέ, «Wellbe by Nadia Boule».

Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός μίλησε για την απώλεια της μητέρας του, τη διαδρομή του προς την αυτογνωσία και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η ενασχόληση με την προσωπική του εξέλιξη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση με τον εαυτό του και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την καθημερινότητα.

«Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια ασχολούμαι πολύ με το μέσα μου για να μπορέσω να βιώνω το έξω μου. Τώρα αν δω προς τα πίσω, έχω δώσει πολύ ξύλο εγώ στον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά την καθημερινότητα και συνέβαλαν διάφορα. Έφυγε η μητέρα μου. Στα τρία χρόνια του πένθους ξεκίνησα να κάνω αυτοβελτίωση και να ασχολούμαι. Έκανα πριν ψυχολόγο για επτά χρόνια και όταν πέθανε η μητέρα μου είπα σταματάω. Έμεινε η ψυχολόγος όταν της το είπα», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

«Ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου. Γιατί ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα. Οπότε λοιπόν, αυτό που άλλαξε έχει να κάνει, πέρα από αυτό το συμβάν που ήταν σημαντικό, τον τρόπο που βλέπω τους άλλους. Είναι κάποιες φορές που εκνευρίζομαι. Τρώμε τα νιάτα μας για να πάμε να φτιάξουμε κάτι κουτάκια, να μπούμε μέσα, να νιώσουμε ασφαλείς. Άμα είσαι πάνω από το στόχο συνέχεια, τον μπλοκάρεις. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει ένα συμβάν που ήρθε για να δω πού θα με βγάλει παρακάτω. Δεν μετανιώνω για πράγματα γιατί πιστεύω ότι κάθε φορά κάνω το καλύτερο που μπορώ εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις συνθήκες και τον εγκέφαλο που έχω», συμπλήρωσε στη συνέχεια.