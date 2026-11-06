Μια ακόμη κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, με αφορμή μια ιδιαίτερη στιγμή για την οικογένεια της τραγουδίστριας. Το ζευγάρι βρέθηκε στο Κουκάκι, προκειμένου να παρακολουθήσει την έκθεση σύγχρονης τέχνης της κόρης της, Χριστιάνας Μπέτα, η οποία είναι γνωστή καλλιτεχνικά ως Κρις Μπέτα.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Νοεμβρίου στον χώρο TAFTC, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να δίνει το «παρών» για να στηρίξει την καλλιτεχνική προσπάθεια της κόρης της. Στο πλευρό της ήταν ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 2025. Οι δυο τους δεν έκρυψαν την τρυφερότητά τους, ανταλλάσσοντας ένα φιλί που τράβηξε τα βλέμματα.

Η σχέση της γνωστής τραγουδίστριας με τον επιχειρηματία έγινε ευρύτερα γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025, αν και οι δυο τους ήταν ήδη μαζί αρκετούς μήνες νωρίτερα. Παρότι προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, έχουν πραγματοποιήσει αρκετά κοινά ταξίδια και εμφανίσεις, δείχνοντας πως δεν επιδιώκουν να κρύψουν τον δεσμό τους.

Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους έγινε τον Μάιο του 2026, στην έκθεση «EROS» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου συμμετείχε επίσης με έργο της η Χριστιάνα Μπέτα. Έκτοτε, ο Γιάννης Καρυπίδης έχει βρεθεί αρκετές φορές στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου, συνοδεύοντάς τη σε ταξίδια και επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπως στη συναυλία της στην Κωνσταντινούπολη και στην εμφάνισή της στο Κατράκειο Θέατρο.