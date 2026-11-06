Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα νέο βίντεο από την ανάκριση του Ράσελ Μπραντ τον Ιούλιο του 2025, στο οποίο ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός εμφανίζεται σχεδόν ανέκφραστος, ενώ οι αστυνομικοί τού περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις καταγγελίες μιας γυναίκας για βιασμό.

Το οπτικό υλικό, που εξασφάλισε το Page Six, καταγράφει τον 51χρονο να κάθεται σε ένα τραπέζι, σε αίθουσα ανάκρισης, φορώντας ένα χακί μπουφάν πάνω από λευκή μπλούζα. Απέναντί του, οι ερευνητές της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου παρουσιάζουν όσα κατήγγειλε η γυναίκα για τη σεξουαλική επίθεση που, όπως υποστήριξε, υπέστη από τον Ράσλ Μπραντ. Παρά τη σκληρότητα των όσων ακούγονται, ο ηθοποιός παραμένει σιωπηλός, χωρίς να δείχνει κάποια εμφανή συναισθηματική αντίδραση.

See Russell Brand’s chilling reaction to victim’s graphic sodomy claims in newly released police video https://t.co/gQ8JRGG7dR https://t.co/tWn948pfFy — Page Six (@PageSix) November 5, 2026

Η σοκαριστική περιγραφή της επίθεσης και η λιτή απάντηση του Μπραντ

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ένας από τους αστυνομικούς διαβάζει την κατάθεση της γυναίκας, σύμφωνα με την οποία ο Ράσελ Μπραντ αφαίρεσε το προφυλακτικό που φορούσε πριν προχωρήσει σε πρωκτικό βιασμό. «Το προφυλακτικό που φορούσε είχε αφαιρεθεί κάποια στιγμή πριν από τον πρωκτικό βιασμό και βρισκόταν πλέον στο πάτωμα», αναφέρει ο αστυνομικός, διαβάζοντας την καταγγελία.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, μετά την επίθεση ο Ράσελ Μπραντ φέρεται να ζήτησε από τη γυναίκα να καθαρίσει το κρεβάτι και στη συνέχεια αποχώρησε από το δωμάτιο. Λίγο αργότερα, ένας άλλος άνδρας φέρεται να μπήκε στον χώρο και να της είπε ότι έπρεπε να φύγει, καθώς ο ηθοποιός είχε ακόμη μία παράσταση εκείνο το βράδυ. Η γυναίκα υποστήριξε ότι μεταφέρθηκε στον σταθμό του μετρό στο Χάμπστεντ από τον ίδιο οδηγό που την είχε οδηγήσει νωρίτερα στο σπίτι του Ράσελ Μπραντ. Όταν ολοκληρώθηκε η ανάγνωση της καταγγελίας, ο αστυνομικός τον ρώτησε ευθέως: «Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτή την καταγγελία;». Ο Ράσελ Μπραντ περιορίστηκε σε μία μόνο φράση: «Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω αυτή τη στιγμή». Στο βίντεο, ο άλλοτε δημοφιλής κωμικός παραμένει σχεδόν ακίνητος, ακούγοντας τις λεπτομέρειες χωρίς να προχωρά σε περαιτέρω εξηγήσεις.

Το νέο υλικό της αστυνομίας και οι δύο επιπλέον καταγγελίες για βιασμό

Το βίντεο περιλαμβάνεται σε μια σειρά από φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, μετά την καταδίκη του Ράσελ Μπραντ την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα αρχεία βρίσκονται παλαιότερες φωτογραφίες του ηθοποιού από εμφανίσεις του το 1999 στο Soapbox Cabaret, μια παράσταση πολιτικής κωμωδίας στο Μπόρνμουθ της Αγγλίας.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης ένας χειρόγραφος χάρτης των γραφείων του MTV και της Viacom, στον οποίο σημειώνονται οι θέσεις των τουαλετών, των ανελκυστήρων και των εισόδων, καθώς και φωτογραφίες κτιρίων και άλλων χώρων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο Southwark Crown Court. Παράλληλα, αθωώθηκε από δύο άλλες κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν προειδοποίησε τον ηθοποιό ότι αντιμετωπίζει σημαντική ποινή φυλάκισης και διέταξε την κράτησή του μέχρι την ανακοίνωση της ποινής του, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι σεξουαλικές επαφές του ήταν συναινετικές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Sky News, οι βρετανικές αρχές διερευνούν δύο ακόμη καταγγελίες για βιασμό, μία από τις οποίες αφορά γυναίκα που ήταν μόλις 16 ετών την περίοδο που φέρεται να κακοποιήθηκε από τον Ράσελ Μπραντ, ο οποίος τότε ήταν 30 ετών. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε νέα καταδίκη.