Από την κορυφή της βρετανικής σόουμπιζ και τις λαμπερές εμφανίσεις στο Χόλιγουντ, στα κρατητήρια και αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο πολυετούς φυλάκισης. Ο Ράσελ Μπραντ, ο άλλοτε δημοφιλής κωμικός, ηθοποιός και παρουσιαστής, βλέπει την αυτοκρατορία που έχτισε επί δεκαετίες να καταρρέει, μετά την καταδίκη του για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Ο 51χρονος κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου από το δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου, έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις εβδομάδες. Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου οκτώμισι ώρες για να καταλήξουν στην ετυμηγορία τους, ενώ ο Ράσελ Μπραντ αθωώθηκε από δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Η απόφαση, όπως σημειώνει η Daily Mail, σηματοδοτεί τη δραματική πτώση ενός ανθρώπου που για χρόνια απολάμβανε τεράστια δημοσιότητα, έχοντας καταφέρει να αποκτήσει ισχυρές διασυνδέσεις τόσο στον χώρο της ψυχαγωγίας όσο και στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας.

Downfall of Russell Brand the rapist: The swaggering sex predator fawned over by the Left is facing many years in jail, financial ruin and new charges https://t.co/AA9vY9OIJ7 https://t.co/39J8PnXieF — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 6, 2026

Όταν ανακοινώθηκε η ενοχή του, ο Ράσελ Μπραντ έκλεισε τα μάτια του, παραμένοντας σχεδόν ανέκφραστος. Αντίθετα, η σύζυγός του, Λόρα, ξέσπασε σε κλάματα στα έδρανα του ακροατηρίου, κρατώντας το χέρι ενός συνεργάτη της. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο ηθοποιός γύρισε προς το μέρος της και της είπε σιωπηλά «Σ’ αγαπώ».

Ο συνήγορός του ζήτησε να του επιτραπεί να επιστρέψει για το Σαββατοκύριακο στην οικογένειά του, ώστε να εξηγήσει στα παιδιά του όσα είχαν συμβεί. Ωστόσο, ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν απέρριψε το αίτημα, διατάσσοντας την άμεση προφυλάκισή του και προειδοποιώντας ότι τον περιμένει σημαντική στερητική της ελευθερίας ποινή. Η ανακοίνωση της ποινής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί αποσπάσματα από τις κατάθεσεις του Ράσελ Μπραντ στην αστυνομία, πριν του απαγγελθούν οι κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Οι επιθέσεις στις τέσσερις γυναίκες και η μαρτυρία που συγκλόνισε το δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκαν σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του Ράσελ Μπραντ απέναντι σε γυναίκες που συναντούσε την περίοδο της επαγγελματικής του ανόδου.

Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις αφορούσε τον βιασμό μιας 21χρονης θαυμάστριάς του το 2009, στο σπίτι του στο Χάμπστεντ του Λονδίνου, αξίας περίπου 2,3 εκατομμυρίων λιρών. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Ράσελ Μπραντ την ακινητοποίησε πάνω στο κρεβάτι, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να υποστεί τραυματισμούς.

Οι υπόλοιπες επιθέσεις για τις οποίες καταδικάστηκε σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009, σε χώρους εργασίας και διασκέδασης, μεταξύ των οποίων ραδιοφωνικός σταθμός, μπαρ στο Σόχο και χώρος τηλεοπτικής παραγωγής.

Η εισαγγελία περιέγραψε έναν άνθρωπο που χρησιμοποιούσε τη διασημότητα και την επιρροή του για να επιβάλλεται στις γυναίκες, αδιαφορώντας για τη συναίνεσή τους. Στο δικαστήριο έγινε αναφορά και στην εμμονή του να συνευρεθεί σεξουαλικά με 5.000 γυναίκες, έναν στόχο που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε θέσει ο ίδιος. Η υπεράσπισή του επιχείρησε να αντικρούσει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι σεξουαλικές επαφές του ήταν συναινετικές. Ωστόσο, η κατάθεσή του αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιβαρυντική για τη θέση του, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε αλλάξει την εκδοχή του για ορισμένα περιστατικά.

Ο δικηγόρος του, Ίαν Γουίντερ, προκάλεσε αντιδράσεις όταν, κατά την αγόρευσή του, επικαλέστηκε το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είχαν αντιδράσει με συγκεκριμένους τρόπους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν την έντονη αντίδραση οργανώσεων για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής βίας, οι οποίες επισήμαναν ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ή αναμενόμενος τρόπος αντίδρασης ενός ανθρώπου που υφίσταται σεξουαλική επίθεση.

Η έρευνα της βρετανικής αστυνομίας διήρκεσε περίπου τρία χρόνια. Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με περισσότερους από 100 μάρτυρες, συγκέντρωσαν πάνω από 400 καταθέσεις και εξέτασαν περισσότερα από 1.400 έγγραφα για να συνθέσουν το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

Νέες καταγγελίες για βιασμό και αγωγές που απειλούν την περιουσία του

Η καταδίκη ενδέχεται να αποτελεί μόνο την αρχή των δικαστικών περιπετειών του Ράσελ Μπραντ. Η βρετανική αστυνομία διερευνά δύο ακόμη καταγγελίες για βιασμό, με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγγελίας νέων κατηγοριών. Μία από αυτές αφορά γυναίκα που καταγγέλλει ότι ο Ράσελ Μπραντ τη βίασε όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και ο ίδιος 30.

Η γυναίκα, η οποία εμφανίστηκε με το ψευδώνυμο «Άλις» στο ντοκιμαντέρ της εκπομπής Dispatches του Channel 4 το 2023, είχε περιγράψει μια σχέση κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, ο ηθοποιός την απομόνωσε και την κακοποίησε σεξουαλικά. Μεταξύ άλλων, έχει ισχυριστεί ότι χρησιμοποιούνταν ακόμη και αυτοκίνητα του BBC για να μεταφέρεται από το σχολείο στο σπίτι του. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της δίκης που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη.

Την ίδια στιγμή, ο Ράσελ Μπραντ αντιμετωπίζει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η περιουσία του υπολογίζεται σε περίπου 16 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο οι αστικές αγωγές που εκκρεμούν σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες. Στη Βρετανία, μία γυναίκα διεκδικεί αποζημίωση έως 100.000 λίρες, ισχυριζόμενη ότι ο Ράσελ Μπραντ της επιτέθηκε σεξουαλικά στην κατοικία του στο Λος Άντζελες το 2008. Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη εκκρεμεί ξεχωριστή αγωγή από γυναίκα που συμμετείχε ως κομπάρσος στην ταινία «Arthur» το 2010. Η ενάγουσα καταγγέλλει ότι ο ηθοποιός επιτέθηκε σεξουαλικά εναντίον της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο ηθοποιός αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.

Η υπόθεση δημιουργεί παράλληλα νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλοι οργανισμοί της βρετανικής βιομηχανίας του θεάματος αντιμετώπιζαν επί χρόνια τη συμπεριφορά του. Στο επίκεντρο βρίσκονται το BBC και το Channel 4, με παλαιότερες δηλώσεις και περιστατικά από την επαγγελματική πορεία του Μπραντ να επανεξετάζονται υπό το βάρος της καταδίκης του.

Πολιτικές προεκτάσεις έχει και η παλαιότερη σχέση του με στελέχη των Εργατικών, καθώς ο Ράσελ Μπραντ είχε αποκτήσει δημόσιο ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του 2015, όταν ο τότε ηγέτης του κόμματος, Εντ Μίλιμπαντ, είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει το νεανικό ακροατήριο μέσω της δημοτικότητάς του. Ο ίδιος, πάντως, μέχρι την ανακοίνωση της ετυμηγορίας εμφανιζόταν πεπεισμένος ότι θα αθωωνόταν. Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, είχε μάλιστα αναθέσει σε κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράφει τις κινήσεις και τις σκέψεις του, σχεδιάζοντας ένα ντοκιμαντέρ για όσα θεωρούσε άδικη αντιμετώπισή του.

Μετά την καταδίκη, ο δικηγόρος του επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφο των Sunday Times, η οποία είχε συμμετάσχει στην έρευνα που αποκάλυψε τις πρώτες καταγγελίες σε βάρος του. Η αστυνομία του Λονδίνου, από την πλευρά της, απηύθυνε νέα έκκληση σε γυναίκες που ενδεχομένως έχουν υποστεί κακοποίηση από τον Ράσελ Μπραντ να προχωρήσουν σε καταγγελίες, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν μιλήσει μέχρι σήμερα.