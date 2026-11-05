Την ετυμηγορία του για το πιάτο που ετοίμασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου κλήθηκε να δώσει ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος ανέλαβε να δοκιμάσει τη συνταγή απευθείας από την κατσαρόλα. Ο ηθοποιός δεν φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με το γευστικό αποτέλεσμα, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας.

«Νιώθω ντροπιασμένη» είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, καλύπτοντας το πρόσωπό της από τα γέλια την ώρα που ο σύντροφός της δοκίμαζε το φαγητό μπροστά στους γιους της.

Η προσπάθεια για σπιτικά τορτελίνια και το βίντεο στα social media

Η ηθοποιός μπήκε στην κουζίνα μαζί με τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο, προκειμένου να φτιάξουν σπιτικά τορτελίνια. Η εξέλιξη της παρασκευής ωστόσο δεν ήταν η αναμενόμενη, με την ίδια να δημοσιεύει ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ.

«Για τορτελίνια ξεκινήσαμε. Τώρα το πού καταλήξαμε είναι άλλη συζήτηση» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου, καταγράφοντας τις αστείες οικογενειακές στιγμές.