Μπροστά στον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης γονάτισε ο Άρης Μουγκοπέτρος, κατά την επίσκεψή του στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026. Ο μουσικός δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία του στον χώρο, ανάμεσά τους και ένα στιγμιότυπο στο οποίο προσεύχεται μπροστά στον τάφο του Αγίου.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μοιράστηκε την επίσκεψή του με τους ακολούθους του στο Instagram. Η πίστη αποτελεί σταθερό κομμάτι της ζωής του και ο ίδιος έχει αναφερθεί δημόσια στη σχέση του με τον Άγιο Παΐσιο, αλλά και στη στήριξη που αντλεί από την προσευχή σε περιόδους προσωπικής δοκιμασίας.

Η παρουσία του στη Σουρωτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Άρης Μουγκοπέτρος έχει ήδη περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περιπέτεια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το Πάσχα του 2025.

Η έκρηξη της κροτίδας και η επιστροφή στο κλαρίνο

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας, όταν κροτίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του μουσικού. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα, ενώ προκάλεσε και σοβαρό τραυματισμό στο μάτι του.

Η αποκατάσταση και η επιστροφή στην καθημερινότητά του απαιτούσαν μεγάλη προσπάθεια. Παρά τις συνέπειες του ατυχήματος, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να επιστρέψει στη μουσική και να πιάσει ξανά στα χέρια του το κλαρίνο, συνεχίζοντας την επαγγελματική του πορεία.