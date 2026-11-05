Ακόμη και στη Νορβηγία, τα προσωπικά δεδομένα μιας βασιλικής οικογένειας δεν μένουν πάντα προστατευμένα. Ευαίσθητες πληροφορίες για τη μεταμόσχευση πνευμόνων της Μέττε Μάριτ, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, συμπεριλήφθηκαν σε βιβλίο για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας. Το περιεχόμενο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς περιλαμβάνει λεπτομέρειες που ενδέχεται να διευκολύνουν την αναγνώριση του ανθρώπου που έγινε δότης των οργάνων της.

Το επίμαχο απόσπασμα βρίσκεται στο βιβλίο Eventyrnettene του Άλφρεντ Φίντζεστολ, το οποίο αφηγείται την πορεία της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Στην αφήγηση, ωστόσο, ο συγγραφέας εντάσσει πληροφορίες για την επέμβαση της πριγκίπισσας, συνδέοντάς την χρονικά με τον αγώνα της Νορβηγίας απέναντι στο Ιράκ.

Πιο συγκεκριμένα, γράφει:

«Ο 89χρονος βασιλιάς είχε περάσει δύο ιδιαίτερα έντονες ημέρες. Τη Δευτέρα πριν από τον αγώνα με το Ιράκ, ο Μάριους είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα. Κατά τη διάρκεια του ίδιου του αγώνα, η νύφη του είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύο νέων πνευμόνων από έναν δότη που είχε χάσει ξαφνικά τη ζωή του σε δυστύχημα κάπου στη σκανδιναβική περιοχή».

Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει στοιχεία για τον χρόνο της μεταμόσχευσης, αλλά και για τις συνθήκες θανάτου του δότη. Μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου, τέτοιες λεπτομέρειες δεν είχαν γίνει γνωστές. Η δημοσιοποίησή τους εγείρει ζητήματα προστασίας του ιατρικού απορρήτου, καθώς θα μπορούσε να περιορίσει τον κύκλο των πιθανών δοτών και να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Ο συγγραφέας ανασκεύασε όσα έγραψε

Αντιδράσεις προκάλεσε η αναφορά και στον θεράποντα ιατρό της Μέττε Μάριτ, Άρε Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής της Πνευμονολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Rikshospitalet, ο οποίος καταδίκασε την παραβίαση της εμπιστευτικότητας.

Ο Άλφρεντ Φίντζεστολ παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι η συγκεκριμένη διατύπωση δεν ήταν σωστή. Όπως διευκρίνισε, δεν γνώριζε την ακριβή ημερομηνία της επέμβασης και δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε την ημέρα του αγώνα με το Ιράκ.

«Η διατύπωση είναι κακή. Θα έπρεπε να είχα γράψει ότι η Μέττε Μάριτ είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επέμβαση και όχι ότι η εγχείρηση έγινε την ημέρα που η Νορβηγία έπαιζε με το Ιράκ. Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό», δήλωσε στην εφημερίδα Dagbladet.

Η ανακοίνωση του παλατιού για τη μεταμόσχευση

Η νορβηγική βασιλική οικογένεια είχε γνωστοποιήσει στις 17 Ιουνίου ότι η Μέττε Μάριτ είχε υποβληθεί με επιτυχία σε μεταμόσχευση πνευμόνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, Rikshospitalet.

Στην ανακοίνωση του παλατιού αναφερόταν:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική για όλους τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα η διάδοχος του θρόνου θα παραμείνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, Rikshospitalet, για αρκετές ακόμη εβδομάδες».

Η πριγκίπισσα είχε διαγνωστεί το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια ανίατη νόσο που προκαλεί σταδιακή δημιουργία ουλώδους ιστού στους πνεύμονες και περιορίζει την ικανότητά τους να λειτουργούν φυσιολογικά. Αρχικά, η κατάστασή της αντιμετωπιζόταν με φαρμακευτική αγωγή και αλλαγές στην καθημερινότητά της. Η εξέλιξη της ασθένειας, όμως, έφερε σοβαρή δύσπνοια, κόπωση και σημαντική απώλεια της αναπνευστικής της ικανότητας, καθιστώντας αναγκαία τη μεταμόσχευση.

Στο διάστημα που ακολούθησε την επέμβαση, η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας έχασε και τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Ο μονάρχης πέθανε στις 28 Αυγούστου, έπειτα από νοσηλεία εξαιτίας λοίμωξης. Η κρατική κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, παρουσία της οικογένειάς του, αλλά και του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος παρευρέθηκε ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.