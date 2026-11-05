Στους διαδρόμους του νοσοκομείου, λίγο αφότου έμαθε ότι ο σύντροφός της, Μίμης Χρυσομάλλης, δεν είχε επιβιώσει, η ηθοποιός Ελένη Κρίτα προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί και τι έπρεπε να κάνει. Τότε χτύπησε το τηλέφωνό της. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο γιος της, ο οποίος σπούδαζε στην Αγγλία. Η ηθοποιός έπρεπε να βρει τη δύναμη να του μιλήσει χωρίς να αντιληφθεί την κατάστασή της.

Η Ελένη Κρίτα περιέγραψε τη στιγμή της απώλειας και όσα ακολούθησαν, σε συνέντευξή της στη Σίσσυ Χρηστίδου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.

Όπως εξήγησε, όταν έφτασε στο νοσοκομείο και πληροφορήθηκε ότι ο Μίμης Χρυσομάλλης είχε πεθάνει, βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ταραχής. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί όσα άκουγε, ενώ περιφερόταν στους διαδρόμους αναζητώντας τρόπο να αντιδράσει.

«Θυμάμαι ότι πέθανε ο Μίμης και εκεί που ήμουνα σε μία κατάσταση αλλόφρων και όταν έφτασα μου είπαν ότι δεν είχε επιβιώσει το ασθενοφόρο… Γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή και έλεγα τι θα κάνω. Χτύπησε το τηλέφωνό μου και με πήρε ο γιος μου από την Αγγλία που σπούδαζε», αφηγήθηκε.

Το τηλεφώνημα που την έκανε να συγκρατηθεί

Ο γιος της δεν γνώριζε τι είχε συμβεί ούτε σε ποια κατάσταση βρισκόταν η μητέρα του. Μόλις είδε την κλήση του, η ηθοποιός κατάλαβε ότι έπρεπε να ελέγξει τη φωνή και την αντίδρασή της, ώστε να μην αντιληφθεί εκείνος την κατάρρευσή της.

«Εκείνη την ώρα, μπήκε ο αυτόματος ότι πρέπει να είμαι ψύχραιμη ακούγοντας το παιδί μου. Είπα ότι δεν μπορεί να με ακούσει το παιδί μου ότι έχω καταρρεύσει. Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη. Άλλαξε η φωνή μου και πήγε να γίνει κανονική», είπε.

Η Ελένη Κρίτα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση. Παραδέχτηκε ότι αρχικά λυγίζει, αλλά στη συνέχεια προσπαθεί να συγκεντρωθεί και να οργανώσει τις επόμενες κινήσεις της.

«Στην αρχή και εγώ καταρρέω, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που είτε λόγω ανατροφής είτε που μας μεγάλωναν πολύ αυστηρά, ανασυντάσσομαι και σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει τώρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτή η αντίδραση συνδέεται, όπως πιστεύει, με τον τρόπο που μεγάλωσε.