Η Έλντα Πανοπούλου άσκησε κριτική σε συναδέλφους της που, ενώ επιδιώκουν επίμονα την αναγνωρισιμότητα, αλλάζουν στάση απέναντι στο κοινό όταν αποκτήσουν δημοσιότητα. Η ηθοποιός μίλησε για τη συμπεριφορά που έχει παρατηρήσει στον χώρο του θεάματος, εξηγώντας γιατί τη θεωρεί αντιφατική.

Καλεσμένη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ, το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, η Έλντα Πανοπούλου αναφέρθηκε σε καλλιτέχνες που, όπως είπε, προσπαθούν με κάθε τρόπο να γίνουν γνωστοί και στη συνέχεια επιλέγουν να αποφεύγουν τις επαφές με όσους τους αναγνωρίζουν.

«Έχω γνωρίσει πολλούς συναδέλφους που αγωνιούσαν, πάσχισαν, έκαναν τα πάντα προκειμένου να γίνουν γνωστοί και, μόλις έγιναν, τους κατακυρίευσε μια ανάγκη να κρύβονται από τον κόσμο και να περνούν απαρατήρητοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη διαφωνία της με αυτή τη στάση, συνδέοντάς την με την αίσθηση υπεροχής που, κατά την άποψή της, μπορεί να αποκτήσει κάποιος μετά την επιτυχία.

«Πείτε μου, το θεωρείτε αυτό λογικό; Εγώ το θεωρώ απόλυτα υποκριτικό. Θεωρώ ότι μετά σε πιάνει απλώς μια μεγαλομανία και θεωρείς ότι είσαι παντοδύναμος», είπε, περιγράφοντας στη συνέχεια τη συμπεριφορά καλλιτεχνών που επικαλούνται την ανάγκη για προσωπικό χρόνο και απομόνωση.

«Και θεωρείς ότι έχεις ανάγκη “από μια ιδιωτικότητα, να μείνω λίγο μόνος με τον εαυτό μου και… σας παρακαλώ, μην με ενοχλείτε άλλο, θέλω λίγο να απομονωθώ”. Μα δεν διαλέγεις αυτή τη δουλειά για να απομονωθείς».

Η σύγκριση με τους παλαιότερους καλλιτέχνες

Η Έλντα Πανοπούλου επέκτεινε την κριτική της και στη συνήθεια ορισμένων ηθοποιών και τραγουδιστών να μεταμφιέζονται ή να φορούν καπέλα και σκούρα γυαλιά, προκειμένου να μην τους αναγνωρίζει ο κόσμος στον δρόμο.

«Δεν γίνεσαι ηθοποιός ή τραγουδιστής γιατί θέλεις να κρυφτείς, εν τέλει, από τον κόσμο. Οι παλιοί δεν το ’χαν καθόλου αυτό. Τους βλέπω, τώρα, να φοράνε τις καπελαδούρες και τα μαύρα γυαλιά για να μη σε σταματήσει ένας κύριος ή μια κυρία ή ένα παιδάκι και να σου ζητήσει ένα αυτόγραφο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι καλλιτέχνες διαχειρίζονται τις δύσκολες στιγμές που συνοδεύουν την έκθεση στη δημοσιότητα.

«Εμείς προκαλούμε τα “κακά” της δημοσιότητας. Αν θέλεις δηλαδή να δώσεις συνέχεια σε μια κακή στιγμή…»