Ποινή φυλάκισης αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Ράσελ Μπραντ, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για μία περίπτωση βιασμού και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν ανακοίνωσε ότι ο 51χρονος θα καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης. Η απόφαση ήρθε έπειτα από τη δικαστική διαδικασία κατά την οποία ο Μπραντ αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι, παρά την έντονη σεξουαλική του δραστηριότητα στα νεανικά του χρόνια, δεν εξανάγκασε ποτέ κανέναν σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή του.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον ηθοποιό, περιγράφοντάς τον ως αδίστακτο, υπολογιστικό και χειριστικό «σεξουαλικό θηρευτή».

Οι κατηγορίες για τις οποίες αθωώθηκε ο Ράσελ Μπραντ

Η δικαστική απόφαση δεν αφορούσε το σύνολο των κατηγοριών που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του. Ο Ράσελ Μπραντ απαλλάχθηκε από δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού, καθώς και από μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Κατά την κατάθεσή του, ο ίδιος είχε αναφερθεί στην προσωπική του ζωή όταν ήταν νεότερος, λέγοντας ότι είχε εμμονή με το σεξ και είχε περάσει μια περίοδο έντονης ερωτικής δραστηριότητας. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι είχε υποχρεώσει οποιοδήποτε πρόσωπο να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του.

Ποιος είναι ο Ράσελ Μπραντ

Ο Ράσελ Μπραντ (Russell Brand) γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1975 στο Γκρέις του Έσεξ, στην Αγγλία. Ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή ως stand-up κωμικός και γρήγορα απέκτησε αναγνωρισιμότητα στη βρετανική τηλεόραση, χάρη στο ιδιαίτερο ύφος του, τις προκλητικές ατάκες και την εκκεντρική σκηνική παρουσία του.

Η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική του επιτυχία ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής «Big Brother’s Big Mouth», που συνόδευε το δημοφιλές reality «Big Brother». Ακολούθησε η συνεργασία του με το BBC, όπου παρουσίαζε δική του ραδιοφωνική εκπομπή, αποκτώντας ευρύτερη δημοτικότητα στο βρετανικό κοινό.

Η μετάβασή του στον κινηματογράφο τον έφερε και στο Χόλιγουντ. Το 2008 εμφανίστηκε στην κωμωδία «Forgetting Sarah Marshall», υποδυόμενος τον εκκεντρικό ροκ σταρ Άλντους Σνόου. Δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στην ταινία «Get Him to the Greek», ενώ συμμετείχε επίσης στις παραγωγές «Arthur», «Rock of Ages» και «Despicable Me», όπου δάνεισε τη φωνή του στον δρα Νεφάριο.

Παράλληλα με την υποκριτική, ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων. Η αυτοβιογραφία του «My Booky Wook», που κυκλοφόρησε το 2007, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς ο ίδιος περιέγραφε με ωμό και χιουμοριστικό τρόπο την προσωπική του ζωή, τις εξαρτήσεις του και τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Στην προσωπική του ζωή, ο γάμος του με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2010 στην Ινδία, αλλά ο γάμος τους έληξε το 2012. Το 2017 παντρεύτηκε τη συγγραφέα Λόρα Γκάλαχερ, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ο Μπραντ απομακρύνθηκε σταδιακά από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, στρέφοντας το ενδιαφέρον του σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα μέσα από το YouTube και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Τα βίντεό του άρχισαν να επικεντρώνονται στην πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης, στην κοινωνία και στη θρησκεία. Το 2024 ανακοίνωσε ότι ασπάστηκε τον χριστιανισμό και βαφτίστηκε στον Τάμεση.

Η δημόσια εικόνα του άλλαξε δραματικά μετά τις αποκαλύψεις του 2023, όταν δημοσιογραφικές έρευνες και τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ παρουσίασαν καταγγελίες γυναικών για σεξουαλική κακοποίηση. Ο ίδιος αρνήθηκε σταθερά ότι είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση.

Στις 5 Νοεμβρίου 2026, δικαστήριο του Λονδίνου τον έκρινε ένοχο για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ τον αθώωσε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για περιστατικά που ανάγονται στην περίοδο 1999-2009.