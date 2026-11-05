Η υπόθεση που αφορά τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, παίρνει πλέον διαφορετική διάσταση, καθώς οι αρχές των Φιλιππίνων εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπλοκής του γιου του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, στην έρευνα για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Τζόνβικ Ρεμούγια, αναφερόμενος σε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ανήλικα κορίτσια φέρεται να μεταφέρονταν στην κατοικία όπου διέμενε ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ δεν αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής ως ύποπτος. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί θεωρούνται αρκετές ώστε οι ερευνητές να εξετάσουν εάν γνώριζε τι συνέβαινε στο σπίτι ή εάν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή ο ίδιος ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ ήταν εκείνος που απευθύνθηκε στις αρχές, παραδίδοντας ηλεκτρονικές συσκευές και υλικό που, όπως υποστήριξε, είχε εντοπίσει στην πρώην κατοικία του πατέρα του στην Κεμπού.

Οι μαρτυρίες που αλλάζουν την κατεύθυνση της έρευνας

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Ρεμούγια σε συνέντευξη Τύπου στις 4 Νοεμβρίου, υπάρχουν μάρτυρες που υποστηρίζουν ότι είδαν ανήλικα κορίτσια να μεταφέρονται στην κατοικία του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Οι καταθέσεις αυτές εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια ήταν η σχέση των συγκεκριμένων προσώπων με το σπίτι και εάν υπήρχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η έρευνα δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ. Όπως εξήγησε, υπάρχουν ενδείξεις που επιβάλλουν να εξεταστεί και ο ρόλος του γιου του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί η συμμετοχή του σε κάποιο αδίκημα.

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι ερευνητές είναι και ο εξοπλισμός φωτισμού που υπήρχε στην κατοικία. Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ φέρεται να εξήγησε ότι τα φώτα χρησιμοποιούνταν για βίντεο που δημιουργούσε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ρεμούγια ανέφερε, ωστόσο, ότι οι αρχές εξέτασαν τους λογαριασμούς του και δεν εντόπισαν σε αυτούς ανήλικα κορίτσια.

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ ήταν εκείνος που παρέδωσε στις αρχές τις συσκευές από τις οποίες προέκυψαν τα πρώτα ευρήματα. Οι ερευνητές καλούνται τώρα να διαπιστώσουν εάν η δική του καταγγελία αφορούσε αποκλειστικά τον πατέρα του ή εάν υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν περαιτέρω έλεγχο και της δικής του δραστηριότητας.

Τα 7.500 αρχεία που εξετάζουν οι αρχές και η συνδρομή του FBI

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα στις Φιλιππίνες έχει αποκαλύψει νέα δεδομένα σχετικά με το ηλεκτρονικό υλικό που παραδόθηκε από τον γιο του Τόμας Μαρκλ. Σύμφωνα με τον Ρεμούγια, οι αρχές έχουν ανακτήσει περίπου 7.500 φωτογραφίες και ένα βίντεο, στα οποία φέρονται να απεικονίζονται ανήλικα αγόρια και κορίτσια διαφορετικής καταγωγής. Ο υπουργός ανέφερε ότι ορισμένα από τα παιδιά εκτιμάται πως ήταν περίπου 10 ή 11 ετών.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εντοπίστηκε σε τρεις κάρτες μνήμης και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε παραδώσει ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Τα ευρήματα αυτά προστίθενται στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέσα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Χοσέ Μελένσιο Ναρατέζ Τζούνιορ, ζήτησε να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα, επισημαίνοντας ότι πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί από πού προήλθαν τα αρχεία, ποιοι ευθύνονται για την ύπαρξή τους και εάν έχουν παραβιαστεί οι νόμοι των Φιλιππίνων.

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι συσκευές ανήκαν πράγματι στον Τόμας Μαρκλ τον πρεσβύτερο. Ο Ρεμούγια αποκάλυψε ότι έξι από τα κινητά τηλέφωνα φέρονται να έχουν προέλευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι αρχές έχουν ζητήσει τη συνδρομή του FBI, προκειμένου να εξακριβώσουν τα στοιχεία καταχώρισής τους και να εντοπίσουν τους πραγματικούς κατόχους.

Η αστυνομία, επομένως, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την εξέταση του υλικού ούτε έχει αποδώσει οριστικά ευθύνες.

Η έρευνα επεκτείνεται και στο Μεξικό

Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται στις Φιλιππίνες. Οι μεξικανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε αποθηκευτικό χώρο που είχε νοικιάσει ο Τόμας Μαρκλ στην περιοχή Ροσαρίτο, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη πληροφορία για την πιθανή ύπαρξη υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στον συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε αναφέρει ότι ο Μαρκλ είχε σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιο από το 2024, χωρίς να απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν περιοδικά ασιατικής προέλευσης, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται περίπου 20 χρόνια πριν, καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που κατασχέθηκε για περαιτέρω εξέταση. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα αποδεικνύουν κάποια παράνομη πράξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun στις 4 Νοεμβρίου, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ επικοινώνησε με το FBI και ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές για δύο ακόμη αποθηκευτικούς χώρους που φέρεται να έχει νοικιάσει ο πατέρας του στο Λος Άντζελες. Η πληροφορία αυτή προσθέτει μια ακόμη γεωγραφική διάσταση στην έρευνα, η οποία πλέον αφορά στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με περισσότερες από μία χώρες.

Τι υποστηρίζει ο Τόμας Μαρκλ και η αντίδραση της Μέγκαν

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες και έχει χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς εναντίον του ψευδείς. Σε συνέντευξή του στη Daily Mail υποστήριξε ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν βρίσκονταν στην κατοχή του από τότε που έφυγε από το Μεξικό το 2025, ενώ δήλωσε ότι δεν έχει καμία γνώση για το υλικό που φέρεται να εντοπίστηκε στις συσκευές.

Σε άλλη συνέντευξή του, αρνήθηκε ότι είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις με άτομα κάτω των 18 ετών. Η θέση του παραμένει ότι δεν έχει διαπράξει όσα του αποδίδονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε αντιδράσει δημόσια όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες καταγγελίες, δηλώνοντας βαθιά αναστατωμένη από τις πληροφορίες και εκφράζοντας την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προστατευθούν τα παιδιά που ενδεχομένως έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψε επίσης ότι είχε ενημερωθεί για σοβαρούς ισχυρισμούς σε βάρος του πατέρα της από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Ειδικότερα, μια επιστολή με σχετικές καταγγελίες είχε φτάσει στις βρετανικές αρχές το 2019 και στη συνέχεια είχε κοινοποιηθεί στον ίδιο και στον πρίγκιπα Χάρι.

Η βρετανική αστυνομία παραδέχθηκε ότι τότε δεν διαβίβασε τις πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων χωρών. Το περιστατικό οδήγησε σε εσωτερικό έλεγχο, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία παρέπεμψε την υπόθεση στην ανεξάρτητη εποπτική αρχή για την εξέταση του χειρισμού της.

Η Μέγκαν είχε εξηγήσει ότι η απομάκρυνσή της από τον πατέρα της και η απόφασή της να μην έχει εκείνος επαφή με τα παιδιά της συνδέονταν με την ανάγκη να τα προστατεύσει.

Η έρευνα στις Φιλιππίνες συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τόσο την προέλευση των αρχείων όσο και τα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με αυτά. Το γεγονός ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ εξετάζεται πλέον ως πρόσωπο ενδιαφέροντος αποτελεί τη νεότερη και ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει ήδη επεκταθεί πέρα από τα σύνορα των Φιλιππίνων.