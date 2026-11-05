Στα άκρα φαίνεται πως έχει οδηγηθεί η σχέση του Νίκου Γεωργιάδη με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τους δύο δημοσιογράφους να ανταλλάσσουν αιχμές δημόσια. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Νίκου Γεωργιάδη για πρώην φίλο του που συμμετέχει στο πάνελ του «Πρωινού» και, όπως υποστήριξε, αναζητά συνεχώς αφορμές για να τον επικρίνει. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, από την πλευρά του, απάντησε σε έντονο ύφος μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του εδώ και δύο χρόνια.

«Υπάρχουν εμμονικοί άνθρωποι με εμένα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν χρειάζεται τώρα να τον διαφημίσουμε, που κάθε φορά ψάχνει την ευκαιρία λίγο να μου την πει. Δεν πειράζει, όλα καλά. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, δεν είμαστε τηγανητές πατάτες ούτε μπορούμε να ικανοποιούμε όλους», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Γεωργιάδης στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Το συγκεκριμένο άτομο ψάχνει πάντα την ευκαιρία να πει κάτι αρνητικό για μένα. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Επειδή έχουμε υπάρξει φίλοι, εγώ το νόμιζα τελικά, λίγο με στενοχωρεί γιατί όταν έχεις πει και δέκα πράγματα με έναν άνθρωπο μακριά από τις κάμερες, και έχεις κάνει παρέα και τον έχεις ακούσει σε δύσκολες στιγμές, το να ψάχνει ευκαιρία κάθε φορά να σε θάψει. Αυτή τη φορά είχα κάνει εγώ μπλοκ, όχι εκείνος», συμπλήρωσε.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Τον έχω κάνει μπλοκ από τη ζωή εδώ και δύο χρόνια»

Οι δηλώσεις του Νίκου Γεωργιάδη προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να τονίζει ότι με τον δημοσιογράφο δεν έχουν καμία επικοινωνία εδώ και δύο χρόνια.

«Να σας πω γιατί δεν αφορά εμένα αυτό που λέει. Γιατί δεν με έκανε εμένα μπλοκ. Τον έχω κάνει εγώ δύο χρόνια τώρα μπλοκ από τη ζωή. Του έχω κάνει φραγή, δεν μπορεί ούτε τηλέφωνο να με πάρει. Κάτω από το μπαλκόνι μου να έρθει, θα κλείσω τα παντζούρια. Αυτά είναι προσωπικά μας» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είπα ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Είπα ότι λέει πάντα την άποψη του ενός, του φίλου του που τον παίρνει και του λέει “γράψε αυτό”. Μιλάω σωστά ελληνικά, ρεπορτάζ δεν κάνει. Ψέματα δεν γράφει. Λέει την πλευρά του ενός που είναι φίλος του», πρόσθεσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.