Λίγο πριν από την πρεμιέρα του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου θα εμφανίζεται μαζί με την Κέλλυ Κελεκίδου, ο Αντύπας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Νίκο Καρβέλα και στα τραγούδια που του έχει γράψει, ενώ σχολίασε και την κόντρα του συνθέτη με την Άννα Βίσση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δυο τους θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

«Εμένα ο Νίκος Καρβέλας μου έχει γράψει την “Καταιγίδα”. Την ερμηνεύω με τη δική του άδεια, όπως και το “Ορκίζομαι”, το “Ζημιά”. Έχω πάρει άδεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσο για την κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, ο Αντύπας σχολίασε: «Φυσικά μας ξάφνιασε όλους αυτό που έγινε με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρουν, γιατί είναι κάτι που το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν πολλές φορές. Χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, πιστεύω ότι θα τα βρουν».