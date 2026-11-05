Ο Σωτήρης Τσαφούλιας παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», προκειμένου να απαντήσει στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα και των συνεργατών του για όσα δήλωσε σχετικά με τη Σαμπρίνα και την Αγγελική Ηλιάδη στις Rainbow Mermaids. Ο γνωστός σκηνοθέτης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν οι δηλώσεις του, θέλοντας να αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοούσε.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που είχε προηγηθεί στο πλατό της εκπομπής του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του να εκφράζουν την άποψη ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας αρχικά υποτίμησε τις δύο τραγουδίστριες, Σαμπρίνα και Αγγελική Ηλιάδη, επιχειρώντας στη συνέχεια να ανασκευάσει τις εντυπώσεις, αναγνωρίζοντας τον πρωτοποριακό τους ρόλο.

«Θεωρώ ότι ξεκίνησε να πει “θα με κρίνουν εμένα για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Ηλιάδη;”. Και μόλις κατάλαβε ο ίδιος ότι αν ακουστεί αυτό, θα φάει το κράξιμο του αιώνα, είπε ότι είναι πρωτοπόρες. Μέσα σε μία φράση, είπε δύο πράγματα που αντικρούουν το ένα το άλλο. Από τη μία λες κάποιον αμόρφωτο και από την άλλη λες ότι είναι πρωτοπόρος», σχολίασε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας για τις δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια στις Rainbow Mermaids.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Η πραγματική του άποψη είναι το κομμάτι ότι “πώς θα κρίνουν εμένα που είμαι μορφωμένος δύο άνθρωποι που δεν έχουν το μορφωτικό επίπεδο, θα πουν εμένα αμόρφωτο αυτές οι δύο;”, αυτό είπε. Και μόλις κατάλαβε ότι με βάση την πολιτική ορθότητα και αυτά που πρεσβεύει, είναι λάθος αυτό που είπε, το γύρισε και προσπάθησε να το λειάνει. Όμως, στην αρχή πήγε να τις υποτιμήσει παιδιά, ξεκάθαρα»».

Η παρέμβαση του Σωτήρη Τσαφούλια

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και φανερά εκνευρισμένος σημείωσε: «Δεν το περίμενα καθόλου από εσάς αυτό το πράγμα. Και λέω από όλους μαζί και από εσάς κύριε Λιάγκα. Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό».

«Στη συνέντευξη που είδατε υπάρχει φράση δική μου που να κατηγορώ τις δύο κυρίες για αμορφωσιά; Ή να θέτω μορφωτικό επίπεδο για ποιος δικαιούται να μιλάει; Εγώ είμαι από τους πρώτους που πάντα στον δημόσιο λόγο μου υπερασπίζομαι το δικαίωμα του οποιουδήποτε να μιλάει και να έχει άποψη εφόσον δεν προσβάλλει τον συνάνθρωπο. Σε καμία πορεία δεν διόρθωσα τίποτα, κύριε Λιάγκα. Και αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι σωστό απέναντί μου. Εγώ είπα τη δήλωσή μου, όπως ακριβώς είναι. Κάνετε μια ολόκληρη κουβέντα δηλαδή σε αυτό που νομίζατε ότι θα έλεγα και όταν τελικά είπα κάτι άλλο, θεωρήσατε ότι το αντέστρεψα;», πρόσθεσε φανερά ενοχλημένος ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε τον λόγο και ρώτησε τον Σωτήρη Τσαφούλια σε τι ακριβώς θεωρεί ότι υπήρξαν πρωτοπόρες η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, ζητώντας του να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη τοποθέτησή του. Ο σκηνοθέτης απάντησε ότι η Σαμπρίνα υπήρξε περισσότερο πρωτοπόρα για την εποχή της, σε σχέση με την Αγγελική Ηλιάδη.