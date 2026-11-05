Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με πολύμηνη νοσηλεία και παραμονή σε κώμα. Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», η ηθοποιός παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ συγκινητική είναι η κίνηση του Γιώργου Καπουτζίδη, ο οποίος προσφέρθηκε να καλύψει όλα τα έξοδα για τη μεταφορά και την παραμονή της σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο φίλος της Μάγδας Τσαγγάνη, Πάντης Κούσης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου σημείωσε: «Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα. Δόξα τω Θεώ έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην πω μεγάλο θαύμα, διότι μετά από τέσσερις, τεσσεράμισι μήνες που ήταν κατάκοιτη σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και την είχανε με οξυγόνο. Οι γιατροί της σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε».

«Είναι πολύ καλά. Απλά επειγόντως πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λατρεύει και την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα, αύριο κανονικά θα πρέπει να τη μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά», πρόσθεσε.