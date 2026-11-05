Μια ασυνήθιστη εμφάνιση πραγματοποίησαν η Κιμ Καρντάσιαν και η Τζένιφερ Λόρενς στη Νέα Υόρκη καθώς επέλεξαν να βγουν για τη βραδινή τους έξοδο φορώντας ασορτί πιτζάμες. Οι δύο διάσημες γυναίκες απαθανατίστηκαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου να αποχωρούν από το ξενοδοχείο Four Seasons, τραβώντας τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους.

Η 46χρονη Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε ένα σετ πιτζάμας από τη νέα εορταστική συλλογή του brand της, SKIMS, το οποίο συνδύασε με μια βελούδινη ρόμπα σε καφέ απόχρωση και μεγάλα γυαλιά ηλίου. Η 36χρονη Τζένιφερ Λόρενς ακολούθησε το ίδιο στιλ, επιλέγοντας την ίδια ρόμπα και παντελόνι, συνδυάζοντάς τα με ένα μακρυμάνικο τοπ από αντίστοιχο σετ της SKIMS.

Ok…now we’re wishing we were invited to this sleepover! Kim Kardashian and Jennifer Lawrence step out in New York City in their matching pajamas and robes. 😂 📸: BACKGRID https://t.co/LI5GTCIu47 — Page Six (@PageSix) November 5, 2026

Οι δύο φίλες έδειχναν να απολαμβάνουν τη χαλαρή βραδινή τους έξοδο, υιοθετώντας μια εμφάνιση που παρέπεμπε περισσότερο σε βραδιά στο σπίτι παρά σε έξοδο στη Νέα Υόρκη.

Η ιδιαίτερη σχέση της Τζένιφερ Λόρενς με την οικογένεια Καρντάσιαν

Η φιλία της Τζένιφερ Λόρενς με την οικογένεια Καρντάσιαν δεν είναι καινούργια καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τον ενθουσιασμό της για το ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians». Μάλιστα, το 2015, όταν η ηθοποιός γιόρταζε τα 25α γενέθλιά της, η Κρις Τζένερ της είχε κάνει έκπληξη, εμφανιζόμενη σε μια ιδιωτική γιορτή με φίλους και συγγενείς.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2017, η Τζένιφερ Λόρενς είχε αποκαλύψει μια ξεκαρδιστική ιστορία από βραδιά που είχε περάσει στο σπίτι της Κρις Τζένερ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», όπου είχε αναλάβει χρέη παρουσιάστριας με καλεσμένη την Κιμ Καρντάσιαν, εξομολογήθηκε ότι είχε καταλήξει γυμνή μέσα στην ντουλάπα της Κρις Τζένερ.

Η Κιμ Καρντάσιαν επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας: «Η Τζένιφερ ήρθε για δείπνο πριν από δύο εβδομάδες και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τη μητέρα μου τόσο μεθυσμένη. Ήταν πολύ αστείο. Είχαν πιει λίγο παραπάνω απ’ όσο θα ήθελα».

Η Τζένιφερ Λόρενς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αγάπη της προς τις Καρντάσιαν, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι στα γυρίσματα της ταινίας «Mother!» το 2017, το συνεργείο είχε δημιουργήσει για εκείνη μια ειδική «σκηνή Καρντάσιαν», προκειμένου να χαλαρώνει ανάμεσα στις ιδιαίτερα απαιτητικές σκηνές. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της στη Vogue, ο χώρος ήταν διακοσμημένος με φωτογραφίες της διάσημης οικογένειας, ενώ επεισόδια του ριάλιτι προβάλλονταν συνεχώς και υπήρχαν καραμέλες. «Ήταν το χαρούμενο μέρος μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.