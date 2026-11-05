Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης στην εκπομπή «Happy Day», προχωρώντας σε προσωπικές αποκαλύψεις για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του θυρεοειδούς, ενώ αναφέρθηκε και στη βαριά κατάθλιψη που αντιμετώπισε μετά τον θάνατο του πατέρα του. Παράλληλα, συγκινήθηκε μιλώντας για τον Δημήτρη Κόκοτα, ενώ αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια έχει απομακρύνει από τη ζωή του ανθρώπους που θεωρούσε τοξικούς.

«Στην αρχή λέγανε στον πατέρα μου ότι “γκαρίζει” και δεν πρέπει να τραγουδάει, άνθρωποι που μετέπειτα έγιναν πολύ στενοί του φίλοι. Έτσι είναι η ζωή. Ο πατέρας μου ήταν από μια πάρα πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Το καλό με τον πατέρα μου είναι ότι όταν έγινε μεγάλος και τρανός, πάντα βοηθούσε. Μου έλεγε ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να έχω γερό στομάχι και πολλή υπομονή. Το στομάχι με τα χρόνια το χάσαμε, τα νεύρα μου είναι σε οριακή κατάσταση, αλλά έχω πάντα μια θετικότητα και ένα χαμόγελο. Μέχρι και καρκίνο έβγαλα. Το βίωσα κι αυτό, πέρασα καρκίνο του θυρεοειδούς. Δόξα τω Θεώ το προλάβαμε πάρα πολύ νωρίς. Αυτή η περιπέτεια πέρασε και μας άφησε μόνο διδακτικές εμπειρίες. Πλέον ό,τι νιώθω το εξωτερικεύω», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

«Όταν έχασα τον πατέρα μου, το 2005, εκεί έχασα τη Γη κάτω από τα πόδια μου, έπαθα μια πολύ βαριά κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να πάω να δω καν τη μητέρα μου, γιατί εκείνη ήταν ακόμα πιο άσχημα από εμένα. Ήταν μαζί 38 χρόνια και της έλειπε φριχτά ο Γρηγόρης. Είχα βρει μια διέξοδο να μένω μόνος μου, απομονωμένος και χαμένος. Και με τη μητέρα μου ήμουν πολύ δεμένος. Ήταν μια άγια γυναίκα, μια πολύ γλυκιά μάνα. Όταν την έχασα, τότε πραγματικά αισθάνθηκα τελείως μόνος μου», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο ο τραγουδιστής.

«Με τον Δημήτρη Κόκοτα, τον Χάρη Βαρθακούρη και τον Στέλιο Διονυσίου έχουμε γυρίσει όλο τον πλανήτη. Ο Δημήτρης ήταν ένα τόσο γλυκό παιδί και είναι πολύ άδικο που έφυγε τόσο νωρίς και που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ. Όταν ήρθε η ημέρα της κηδείας, θυμάμαι ότι δεν καταλάβαινα πού πήγαινα, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι ο Δημήτρης δεν είναι εδώ. Είναι πολύ σκληρό και με πονάει», εξομολογήθηκε.

«Πλέον είμαι πολύ πιο συγκροτημένος. Έχω κάνει ένα μαζικό ξεσκαρτάρισμα από πολλούς τοξικούς ανθρώπους που είχα στο περιβάλλον μου. Εκεί που είχα 6-8 χιλιάδες επαφές στο κινητό μου, πλέον μιλάω με 2-3 ανθρώπους. Αυτό είναι σωτήριο και το προτείνω ανεπιφύλακτα», είπε στο τέλος της συνέντευξης.