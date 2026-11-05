Ο Ντέιβ Γκρολ αποκάλυψε πώς «κατέβηκε από τη σκηνή και ξέσπασε σε κλάματα» αφού έπαιξε πρόσφατα το «Highway To Hell» επί σκηνής με τους AC/DC.

Η συνεργασία προέκυψε αφότου οι Foo Fighters αντικατέστησαν τους «The Pretty Reckless» ανοίγοντας τη συναυλία για τους βετεράνους της ροκ στο Σεντ Λούις στις 8 Σεπτεμβρίου – ένα γεγονός που ο αρχηγός τους περιέγραψε ως «κυριολεκτικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Αν και αρχικά προοριζόταν να είναι μια εμφάνιση «για μία μόνο βραδιά», οι Αυστραλοί θρύλοι της ροκ επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή των Foo Fighters και σε μια δεύτερη ημερομηνία, κατά την ολοκλήρωση της περιοδείας τους στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ τον περασμένο μήνα – συναυλία η οποία είχε μεταφερθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους ως επικεφαλής εκείνο το βράδυ, ο τραγουδιστής Μπράιαν Τζόνσον αποκάλυψε ότι ο Ντέιβ Γκρολ είχε ζητήσει να συμπράξει με το συγκρότημα στο κλασικό τραγούδι τους του 1979, «Highway To Hell» και τον κάλεσε στη σκηνή για να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει.

Ο Ντέιβ Γκρολ αναφέρθηκε εκ των υστέρων σε εκείνη τη στιγμή, αποκαλύπτοντας ότι «ξέσπασε σε κλάματα» αφού κατέβηκε από τη σκηνή. «Ήταν απίστευτο το ότι έπαιξα για χάρη τους» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό The Rock της Νέας Ζηλανδίας, περιγράφοντας πώς ήταν η εμπειρία του να παίζει ζωντανά με το συγκρότημα κατά τη δεύτερη βραδιά.

«Ήταν κάτι το τρελό, γιατί η σύζυγός μου βρισκόταν στην άκρη της σκηνής την ώρα που παίζαμε το “Highway To Hell”. Όταν κατέβηκα από τη σκηνή, ξέσπασα σε κλάματα· έκλαιγα με λυγμούς, σαν μωρό» πρόσθεσε. «Έκλαιγα με λυγμούς, σχεδόν θρηνούσα, και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σκέφτηκα: “Αυτή είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες στιγμές ολόκληρης της ζωής μου” — δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ» τόνισε.

Στη συνέχεια, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι οι AC/DC είχαν «τη σκηνή με τον πιο δυνατό ήχο πάνω στην οποία έχει βρεθεί ποτέ στη ζωή του». Έδιναν την αίσθηση πως είναι «το πιο δυνατό συγκρότημα στον κόσμο» σημείωσε.