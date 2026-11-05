Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα πραγματοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στο fashion show του Βασίλη Ζούλια, στο πλαίσιο της 38ης Athens Fashion Week. Το γνωστό μοντέλο φόρεσε νυφικό και αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη βραδιά.

Η επίδειξη μόδας πραγματοποιήθηκε στο Εργοστάσιο Μουζάκη, όπου ο καταξιωμένος σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα συλλογή του Maison Zoulias για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, με τίτλο «Strike a Pose». Η συλλογή χαρακτηρίστηκε από έντονα χρώματα, λάμψη και αναφορές στην αισθητική της δεκαετίας του ’90.

Στο fashion show έδωσαν το «παρών» πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της ελληνικής showbiz, παρακολουθώντας τις νέες δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της ως νύφη, προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή παρουσία στην επίδειξη.

«Δεν χρειαζόμαστε τον γάμο, θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι αγάπης για τους φίλους μας»

Η εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με νυφικό στην πασαρέλα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν αποκλείεται σύντομα να τη δούμε νύφη και στην πραγματική της ζωή.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, με τον οποίο επανασυνδέθηκε μετά το διαζύγιό τους.

Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις της αποκάλυψε: «Δεν έχω ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος. Αλήθεια σας το λέω. Σκέφτομαι χίλια πράγματα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι θα κανονίσουμε στο τέλος. Σημασία έχει ότι εμείς με τον Γιάννη δεν το χρειαζόμαστε, αλλά θα θέλαμε να το κάνουμε για τους φίλους μας, δηλαδή να κάνουμε ένα πάρτι της αγάπης μας για τους φίλους μας. Αυτό».