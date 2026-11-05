Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα ήταν η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου για την Ευρυδίκη, καθώς ο γιος της, Άγγελος Θεοφάνους, συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής. Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας μια τρυφερή ανάρτηση.

Η Ευρυδίκη δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες του γιου της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Θεοφάνους, καθώς και κοινά τους στιγμιότυπα από το πέρασμα των χρόνων.

Στο μήνυμά της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη βαθιά αγάπη που τρέφει για τον Άγγελο, αλλά και στο πόσο καθοριστική υπήρξε η γέννησή του για τη ζωή της. «Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου για να με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. 30 χρόνια σήμερα από την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Ή μάλλον από τη στιγμή που ένιωσα τι σημαίνει αληθινή ευτυχία. Χρόνια σου πολλά, ζωή μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη και ο Γιώργος Θεοφάνους παντρεύτηκαν το 1992 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1996, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους. Η κοινή τους πορεία ως ζευγάρι ολοκληρώθηκε μερικά χρόνια αργότερα, με το διαζύγιό τους να εκδίδεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000.