Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Ευαγγελία Μουμούρη, μιλώντας στο περιοδικό «ΟΚ!» για την απώλεια του πατέρα της, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή όταν εκείνη ήταν μόλις 24 ετών.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που τον βρήκε νεκρό, αποκάλυψε πώς το θέατρο έγινε το καταφύγιό της σε μια περίοδο που ένιωθε ότι όλα γύρω της κατέρρεαν, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να σταθεί από νωρίς στα δικά της πόδια.

Υπήρξε κάποια σημαντική απώλεια που σημάδεψε τη ζωή σου;

Στα 24 μου έχασα τον μπαμπά μου που έφυγε σε μικρή ηλικία, ήταν 50 χρόνων. Δεν με είδε ποτέ στο θέατρο, παρά μόνο σε μία παράσταση με τη θεατρική ομάδα του Παντείου (σ.σ. είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού) πριν μπω στη δραματική σχολή του Εθνικού. Ενώ έπαιζα, ήρθε και μου άφησε ένα λουλούδι πάνω στη σκηνή και έφυγε. Μάλιστα, δεν τον είχα δει. Μου είπαν μετά ότι είχε περάσει. Ήταν το πρώτο και το τελευταίο λουλούδι που μου έδωσε. Έχω μία ακόμη απώλεια, στην οποία όμως θα μου επιτρέψεις να μην επεκταθώ, καθώς είναι πολύ προσωπική.

Η απώλεια του πατέρα σου καταλαβαίνω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου.

Ναι, έφυγε ξαφνικά, εγώ τον βρήκα κιόλας έτσι. Ήταν να ξεκινήσω ως ηθοποιός και όλα γκρεμίστηκαν γύρω μου. Δεν πρόλαβα να πενθήσω, δεν ήξερα πώς. Κλείστηκα στο θέατρο και εκεί έβγαλα όλα τα συναισθήματα που είχα, είτε χαράς είτε λύπης. Το θέατρο με έσωσε. Είμαι σίγουρη ότι αν δεν έκανα θέατρο, δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Βασίστηκες από νωρίς στον εαυτό σου;

Λόγω συνθηκών αναγκάστηκα, μόλις τελείωσα τη δραματική σχολή, να στηριχτώ στα δικά μου πόδια. Και βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το έκανα από εγωισμό. Είχε πεθάνει ο μπαμπάς μου, είχα παίξει στο Εθνι – κό και αποφάσισα να νοικιάσω μόνη μου σπίτι. Η μαμά μου ήταν να πεθάνει (γέλια). Ήθελα να είμαι ανεξάρτητη, και όποιες αντιξοότητες υπάρξουν να τις περνάω μόνη μου. Από τότε πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου. Με δυσκολία ζητούσα βοήθεια. Πλέον, έχω μάθει ότι δεν είναι κακό να το κάνεις.

Δεν έβαζες στόχους;

Δεν με ενδιέφερε. Και όταν έβαλα στόχους, δεν τους πέτυχα. Ήταν αργά. Η ζωή είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς.