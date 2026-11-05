Στο επίκεντρο έντονων σχολίων βρέθηκε η Κιμ Καρντάσιαν, έπειτα από μια ανάρτησή της στο X, την οποία αρκετοί χρήστες ερμήνευσαν ως πανηγυρισμό για τη μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η κίνησή της προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως λόγω της στενής φιλίας που διατηρεί με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Η 46χρονη τηλεπερσόνα δημοσίευσε τη φράση «Good Morning America», λίγες ώρες μετά τα εκλογικά αποτελέσματα που έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Παρότι η ανάρτηση αφορούσε στην πραγματικότητα την εμφάνισή της στην ομώνυμη πρωινή εκπομπή του ABC, όπου βρέθηκε για να προωθήσει τη νέα σεζόν της δραματικής σειράς «All’s Fair», αρκετοί θεώρησαν ότι αναφερόταν στο νέο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ.

GOOD MORNING AMERICA https://t.co/okQt85ijKs — Kim Kardashian (@KimKardashian) November 4, 2026

Τα σχόλια δεν άργησαν να εμφανιστούν. «Λέτε να το δημοσίευσε πριν ή αφού επικοινώνησε με την καλύτερή της φίλη, την Ιβάνκα;», έγραψε ειρωνικά ένας χρήστης. «Είναι πραγματικά κωμικό το πόσο αδυνατείς να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου», σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ ένας τρίτος ανέφερε: «Είσαι όμορφη, αλλά ξέρουμε ότι υποστηρίζεις το MAGA»

Kim Kardashian fans accuse her of flipping on ‘best friend’ Ivanka Trump with new post appearing to celebrate Democrats’ midterm triumph https://t.co/YsZ9QY4lHM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 4, 2026

Άλλος χρήστης, όπως σημειώνει η Daily Mail, δημοσίευσε μια παλαιότερη φωτογραφία της Καρντάσιαν με τον Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξεχάσαμε, μικρή μου».

Η φιλία με την Ιβάνκα Τραμπ και οι σχέσεις με τον Λευκό Οίκο

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Ιβάνκα Τραμπ έχουν αναπτύξει στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, με την τηλεπερσόνα να συνεργάζεται και με τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος.

Το 2018, η Κιμ Καρντάσιαν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συζητήσουν την υπόθεση της Άλις Τζόνσον, η οποία εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για αδικήματα σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα χρήματος.

Μετά τη συνάντηση, η Κιμ Καρντάσιαν επισκέφθηκε το σπίτι της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ στην Ουάσινγκτον, ενώ η Άλις Τζόνσον έλαβε στη συνέχεια επιείκεια και αργότερα πλήρη προεδρική χάρη. Παρά τις σχέσεις της με την οικογένεια Τραμπ, η Κιμ Καρντάσιαν είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στην πρώτη προεδρική θητεία του. Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar Arabia το 2017, είχε δηλώσει ότι ακόμη και η τότε τετράχρονη κόρη της, Νορθ Γουέστ, θα μπορούσε να κυβερνήσει καλύτερα τις ΗΠΑ. «Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να κυβερνήσει καλύτερα τις ΗΠΑ. Η κόρη μου θα ήταν καλύτερη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η Κιμ Καρντάσιαν δέχεται επικριτικά σχόλια και για μια άλλη πρόσφατη εμπειρία της. Κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη Ρώμη, επισκέφθηκε κατάστημα Bulgari και είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει ένα εντυπωσιακό κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που ανήκε στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Το κόσμημα, μαζί με τα αντίστοιχα σκουλαρίκια, αποτελούσε δώρο του Ρίτσαρντ Μπάρτον προς τη θρυλική ηθοποιό για τα 30ά γενέθλιά της.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την εμπειρία στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της. Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκεί οι αρνητικές αντιδράσεις, με έναν χρήστη να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ θα τρίζει στον τάφο της».