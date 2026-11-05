Νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, καθώς ο Γάλλος ηθοποιός ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την πρώην σύζυγό του να καταβάλει 240.000 δολάρια για την κάλυψη των δικηγορικών εξόδων του, που προέκυψαν από την πολύμηνη αντιπαράθεσή τους για την επιμέλεια του γιου τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι τα νομικά του έξοδα έχουν εκτοξευθεί και ότι δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να τα καλύψει. Όπως αναφέρει, τα μηνιαία έσοδά του από δικαιώματα προηγούμενων επαγγελματικών του δραστηριοτήτων ανέρχονται κατά μέσο όρο σε μόλις 776,34 δολάρια.

Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι οφείλει ήδη 176.522,58 δολάρια σε δικηγορικές αμοιβές, ενώ ζητά επιπλέον 63.477,42 δολάρια για την κάλυψη μελλοντικών νομικών εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν από την υπόθεση της επιμέλειας.

Στη δήλωση εισοδημάτων και εξόδων που κατέθεσε, ο ηθοποιός αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες μηνιαίες δαπάνες του φτάνουν τα 17.555,99 δολάρια, ενώ διαθέτει συνολικά 43.206,22 δολάρια σε διάφορους λογαριασμούς.

Η δικαστική μάχη για τον 13χρονο γιο τους και οι σοβαρές καταγγελίες

Η οικονομική διεκδίκηση έρχεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη του πρώην ζευγαριού για την επιμέλεια του 13χρονου γιου τους, Μασέο.

Όπως είχε μεταδώσει το TMZ, μετά την πρόσφατη δικαστική διαδικασία άρθηκε η προσωρινή περιοριστική εντολή που είχε εκδοθεί, ωστόσο ο δικαστής διατήρησε σε ισχύ την προσωρινή ρύθμιση που προβλέπει ότι ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ έχει την κύρια φυσική επιμέλεια του παιδιού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Μαρτίνεζ είχε κατηγορήσει τη Χάλι Μπέρι ότι επιχείρησε να πνίξει τον γιο τους, ισχυρισμό τον οποίο η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, ο 13χρονος Μασέο κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών, με το δικαστήριο να διατάσσει και τους δύο γονείς να αποχωρήσουν από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του.