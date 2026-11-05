Από ιδιωτικούς σοφέρ και γκουρμέ γεύματα μέχρι προσωπικούς εκπαιδευτές, θεραπείες σπα και διαμονή σε πολυτελή καταλύματα στην εξοχή, οι εύποροι ιδιοκτήτες σκύλων στη Νέα Υόρκη δεν διστάζουν να ξοδέψουν μια περιουσία για την καλοπέραση των τετράποδων συντρόφων τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ετήσιες δαπάνες για τη φιλοξενία τους ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ολοένα και περισσότερες εξειδικευμένες επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες που θυμίζουν πολυτελή ξενοδοχεία και οργανωμένες διακοπές, με τους σκύλους να απολαμβάνουν εξατομικευμένη περιποίηση και δραστηριότητες στη φύση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Far Fetched Acres στην κοιλάδα Χάντσον, μια εγκατάσταση που εκτείνεται σε περίπου 514 στρέμματα. Εκεί, οι τετράποδοι επισκέπτες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, παίζουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και απολαμβάνουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Στο εσωτερικό ενός σύγχρονου κτιρίου περίπου 930 τετραγωνικών μέτρων, η ατμόσφαιρα αρωματίζεται με λεβάντα, ενώ κάθε σκύλος διαθέτει τον προσωπικό του χώρο για την αποθήκευση τροφών, φαρμάκων και παιχνιδιών. Το προσωπικό ακολουθεί λεπτομερείς οδηγίες των ιδιοκτητών, ακόμη και για τον ακριβή αριθμό των κομματιών τροφής που πρέπει να δίνονται στο ζώο.

Η διανυκτέρευση ξεκινά από 125 δολάρια σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, ενώ τα εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να φτάσουν τα 250 δολάρια ημερησίως. Όπως εξήγησε η ιδρύτρια της επιχείρησης, Κολίν Σάφορντ, ορισμένοι τακτικοί πελάτες καταβάλλουν περισσότερα από 100.000 δολάρια ετησίως.

«Μερικές φορές αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν κακομάθημα δεν είναι αυτό που πραγματικά απολαμβάνει ένας σκύλος», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «Ο σκύλος είναι ο βασικός μας πελάτης».

Διακοπές στην εξοχή με χιλιάδες δολάρια

Ανάλογες υπηρεσίες προσφέρει το Roam Camp στη βορειοανατολική Πενσιλβάνια, όπου οι σκύλοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα διαμερίσματα της Νέας Υόρκης για να περάσουν χρόνο σε μια έκταση περίπου 202 στρεμμάτων.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν περιφραγμένους χώρους παιχνιδιού, δασικά μονοπάτια, λίμνη για κολύμπι και ένα μικρό ποτάμι. Μετά τις δραστηριότητές τους, τα ζώα ξεκουράζονται σε αγροικία με καναπέδες και κρεβάτια.

Το κόστος ξεκινά από 450 δολάρια για τέσσερις διανυκτερεύσεις και πέντε ημέρες φιλοξενίας, ενώ μία εβδομάδα για δύο σκύλους μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια, μαζί με τη μεταφορά και το μπάνιο τους.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Σεθ Κούπερ, περιέγραψε την περίπτωση πελάτισσας που ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στη μέση και πλήρωνε περίπου 5.000 δολάρια τον μήνα για τη φιλοξενία των δύο μεγαλόσωμων σκύλων της. Η παραμονή τους διήρκεσε περίπου έξι μήνες, με τον συνολικό λογαριασμό να ξεπερνά τα 30.000 δολάρια.

Σε άλλη περίπτωση, ιδιοκτήτες σκύλου στην οικονομική συνοικία του Μανχάταν είχαν αγοράσει το διπλανό διαμέρισμα και το είχαν ενώσει με το δικό τους, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό χώρο για το κατοικίδιό τους.

«Αν οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν στη δουλειά όταν πηγαίναμε να τον παραλάβουμε, μπαίναμε στο ιδιωτικό διαμέρισμα του σκύλου και απλώς του φορούσαμε το λουρί», θυμήθηκε ο Κούπερ.

Η Μόλι Ζάλμαν, κάτοικος του Μπρούκλιν, διαθέτει περίπου 15.000 δολάρια τον χρόνο για τη φιλοξενία των δύο Λαμπραντόρ της, του εννιάχρονου Πέδρο και της τρίχρονης Παλόμα. Μια πρόσφατη παραμονή τριών εβδομάδων κόστισε σχεδόν 3.000 δολάρια, ενώ για την εκπαίδευση της Παλόμα είχε καταβάλει επιπλέον 3.500 δολάρια.

Ιδιωτικοί οδηγοί και εκδρομές στη φύση

Για όσους προτιμούν μικρότερης διάρκειας αποδράσεις, η εταιρεία Concrete to Creek οργανώνει ημερήσιες εξορμήσεις έξω από τη Νέα Υόρκη.

Ο ιδρυτής της, Νικ Βισκόμι, παραλαμβάνει τους σκύλους από τα σπίτια τους και τους συνοδεύει σε πεζοπορίες περίπου 6,4 χιλιομέτρων. Οι δραστηριότητες διαρκούν γύρω στις τρεις ώρες, ενώ πριν από την επιστροφή πραγματοποιείται καθαρισμός και έλεγχος για τσιμπούρια.

Ο πελάτης με τις μεγαλύτερες δαπάνες πληρώνει περίπου 1.100 δολάρια μηνιαίως για τρεις εξορμήσεις κάθε εβδομάδα.

Ακόμη πιο εξειδικευμένες είναι οι υπηρεσίες μεταφοράς κατοικιδίων. Η Pet Cab αναλαμβάνει τη μετακίνηση σκύλων με ιδιωτικά οχήματα προς τα Χάμπτονς, το Κονέκτικατ, το Νιου Τζέρσεϊ και άλλους προορισμούς.

Οι τιμές ξεκινούν από 315 δολάρια για τα Χάμπτονς, 175 δολάρια για το Γκρίνουιτς και 295 δολάρια για την κοιλάδα Χάντσον και περιοχές της βόρειας Νέας Υόρκης.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Έλιοτ Λέβενγκλικ, αποκάλυψε ότι ορισμένοι τετράποδοι επιβάτες ταξιδεύουν με αποσκευές και αξεσουάρ πολυτελών οίκων, όπως Tiffany, Goyard και Hermès.

Οι υπηρεσίες δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν συνοδεύσει δύο σκύλους ράτσας Σιχ Τσου από το Μανχάταν στην Ελβετία, προκειμένου να συναντήσουν τους ιδιοκτήτες τους σε διακοπές για σκι.

Έως 30.000 δολάρια τον μήνα για τη φροντίδα σκύλων

Ο πρώην παίκτης του NFL Μίτσελ Μάροου, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση φροντίδας κατοικιδίων στη Νέα Υόρκη, αποκάλυψε ότι γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια του εμπιστευόταν έξι έως οκτώ γαλλικά μπουλντόγκ.

Η βασική φροντίδα των ζώων κόστιζε περίπου 15.000 δολάρια μηνιαίως, ενώ με την προσθήκη εκπαίδευσης, μετακινήσεων και άλλων υπηρεσιών ο λογαριασμός μπορούσε να φτάσει τις 25.000 ή ακόμη και τις 30.000 δολάρια.

«Έπαιρνε ένα μαζί της και άφηνε τα υπόλοιπα», ανέφερε ο Μάροου, εξηγώντας ότι η πελάτισσα εναλλασσόταν μεταξύ των κατοικιδίων της.

«Τα μεταφέραμε από εκείνη όπου ήθελε να πάνε», πρόσθεσε, περιγράφοντας την επιχείρησή του ως ένα είδος δεύτερης κατοικίας για τα ζώα της.

Ρούχα σχεδιαστών και γενέθλια με χιλιάδες δολάρια

Η πολυτέλεια δεν περιορίζεται στη φιλοξενία και στις μετακινήσεις. Ορισμένοι ιδιοκτήτες επενδύουν σημαντικά ποσά στην εμφάνιση και στην κοινωνική ζωή των κατοικιδίων τους.

Η εξάχρονη Τσίμι, ένα Τσιουάουα που ανήκει στη Μοντίνα Χάρντεστι, διαθέτει προσωπική γκαρνταρόμπα με έξι κασμιρένια πουλόβερ αξίας περίπου 175 δολαρίων το καθένα, βραχιόλι Tiffany που χρησιμοποιείται ως κολιέ και ειδικά κατασκευασμένες τσάντες μεταφοράς που κοστίζουν περισσότερα από 500 δολάρια.

Μάλιστα, η Τσίμι συμμετείχε σε επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Άντονι Ρούμπιο κατά την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Πιθανότατα είναι καλύτερα ντυμένη από εμένα!», παραδέχτηκε η ιδιοκτήτριά της.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι εκδηλώσεις που οργανώνει η Λίντα Γουάιτ για τα δύο Πομεράνιαν της, τη Λάλα και την Ντάρλα.

Τα γενέθλιά τους στη Φλόριντα περιλαμβάνουν θεματικές εμφανίσεις, εντυπωσιακά κοστούμια, ακόμη και γοργόνα στην πισίνα, μαζί με χορευτές και καλλιτέχνες που παρουσιάζουν παραστάσεις με φωτιά.

Η Γουάιτ ξοδεύει τουλάχιστον 10.000 δολάρια ετησίως για τα πάρτι γενεθλίων και άλλα 5.000 δολάρια για δημιουργίες του Άντονι Ρούμπιο. Επιπλέον, πληρώνει περίπου 250 δολάρια για την περιποίηση κάθε σκύλου ανά τέσσερις εβδομάδες.

«Τα σκυλιά μου περνούν από φορέματα σχεδιαστών σε μαγιό, έχουν σταθερά ιδιωτικά ραντεβού για σπα και τρώνε βιολογικά… Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα έκανα για να τους προσφέρω το καλύτερο. Αυτή είναι η ζωή ενός σκύλου. Οι υπόλοιποι θα έπρεπε να είμαστε τόσο τυχεροί», δήλωσε.

Η αυξανόμενη διάθεση των ιδιοκτητών να επενδύουν στην ευημερία των κατοικιδίων τους αποτυπώνεται και σε έρευνα του Pew Research Center το 2023, σύμφωνα με την οποία το 51% των ιδιοκτητών σκύλων θεωρεί τα ζώα του εξίσου σημαντικά μέλη της οικογένειας με τους ανθρώπινους συγγενείς του.